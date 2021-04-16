"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4,3 млрд грн

ПАО "Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 287,259 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019 году.

В повестке дня запланированного на 18 мая 2021 года общего собрания акционеров уточняется, что показатель за 2020 год является неаудированным.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.