"Астарта" планирует выплатить EUR12,5 млн дивидендов

Агрохолдинг "Астарта" (Нидерланды), крупнейший украинский производитель сахара, намерен в 2021 году выплатить акционерам EUR12,5 млн дивидендов, при этом EUR8,61 млн планируется выплатить из полученной в 2020 финансовом году (ФГ) прибыли, EUR3,89 млн – из ранее полученной прибыли.

Как сообщается в проекте решений для голосования на годовом собрании акционеров, размещенном на Варшавской фондовой бирже в пятницу, агрохолдинг предлагает акционерам утвердить выплату дивидендов из расчета EUR0,50 за одну простую именную акцию, общее количество которых составляет 25 млн шт.

"Астарта" также предлагает продолжать программу обратного выкупа членами совета директоров до 12,5 млн акций (50% от имеющихся в обращении) по максимальной цене PLN125 за 1 шт.

Помимо того, акционеры на собрании обсудят вопрос делегирования совету директоров права в течение одного года выпускать акции и предоставлять опционы в размере не более 10% от уставного капитала "Астарты".

Помимо того, планируется утвердить исполнительного директора ООО "Астарта-Киев" Валерия Соколенко временно ответственным за управление агрохолдингом лицом для случаев, если все члены совета директоров отсутствуют или не могут выполнять свои функции.

Акционерам также предлагается повторно назначить Ховарда Алана Даля (Howard Alan Dahl) неисполнительным директором "Астарты".

Кроме того, акционерам будет предложено поручить совету директоров начать переговоры с аудиторскими компаниями Ernst & Young, KPMG, Deloitte & Touche, PricewaterhouseСoopers, Grant Thornton, BDO и Baker Tilly и по их итогам заключить соглашение с одной из них для аудиторской проверки финотчетности агропроизводителя в 2021 ФГ.

Как сообщалось, "Астарта" в 2020 году увеличила чистую прибыль в 5,1 раза по сравнению с 2019 годом – до EUR8,61 млн, EBITDA на 45,6% - до EUR113,42 млн. Ее выручка сократилась на 7,2% – до EUR415,63 млн, валовая прибыль возросла на треть - до EUR121,53 млн.

Растениеводческий сегмент "Астарты" сгенерировал вполовину больше EBITDA по сравнению с 2019 годом - EUR80,19 млн, сахарный вырос в 9,3 раза – до EUR21,52 млн, соевый незначительно вырос - до EUR7,44 млн, молочный сократился в 1,78 раза – до EUR8,75 млн.

Общий урожай зерновых и масличных культур агрохолдинга в 2020 году составил 811 тыс. тонн. При этом урожай кукурузы сократился по сравнению с 2019 годом на 28% - до 418 тыс. тонн, пшеницы - на 10%, до 230 тыс. тонн, масличных культур - на 9%, до 156 тыс. тонн. Производство сахарной свеклы уменьшилось на 20% - до 1,6 млн тонн.