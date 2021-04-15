SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из-за ограничений на въезд

Авиакомпания SkyUp (Киев) изъяла из продажи билеты на 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировала запустить в рамках летнего расписания.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, в частности, изъяты из системы бронирования билетов маршруты из Киева (международный аэропорт "Борисполь") в Германию - Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Кроме того, закрыта продажа билетов на маршруты из Киева в Копенгаген, Стокгольм и Остраву, а также из Львова в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

В SkyUp отметили, что данная оптимизация связана с ограничениями на въезд для украинцев в страны, куда планировались полеты.

По данным компании, пассажиры, которые приобрели билеты на указанные рейсы через сайт авиакомпании, получат за них средства на баланс в "личном кабинете". Их можно будет использовать на покупку любых билетов или дополнительных услуг авиакомпании. Средства будут храниться на балансе без ограничений во времени и могут быть потрачены в пользу любого лица, не только владельца аккаунта. Кроме того, можно будет вывести деньги с баланса на карточку.

Если билет был приобретен через агента по продаже авиационных перевозок, нужно обратиться по месту его покупки для уточнения вариантов.