"Донбассэнерго" подключило к энергосистеме блок №7 Славянской ТЭС

ПАО "Донбассэнерго" в 10:23 15 апреля подключило к объединенной энергосистеме Украины седьмой блок Славянской ТЭС после завершения ремонта, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, ремонтные работы на энергоблоке длились неполных три месяца. За этот период, в частности, был выполнен ремонт цилиндра высокого давления турбины, замена ротора высокого давления на резервный, замена соплового аппарата и диафрагм №2−8.

Кроме того, выполнен ремонт ряда узлов цилиндра низкого давления, а также произведена замена одной оборванной рабочей лопатки 43-й ступени РНД-2.

Как сообщалось, причиной аварийного повышения вибрации турбоустановки энергоблока №7, которое произошло 17 января на СлавТЭС, стал обрыв фрагмента бандажа замкового пакета рабочих лопаток №11 регулирующей ступени цилиндра высокого давления из-за эрозийно-абразивного износа рабочих лопаток в зоне их сопряжения с бандажной полкой, на что повлияло наличие в данной зоне концентратора напряжений.

"Донбассэнерго" владеет Славянской и Старобешевской ТЭС (расположена на оккупированной территории) суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.