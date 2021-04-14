Экономика

19:46 14.04.2021

Кабмин предложит Раде либерализировать трудовое законодательство

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Кабмин предложит Раде либерализировать трудовое законодательство

Кабинет министров на заседании в среду согласовал законопроект о дерегуляции трудовых отношений, который, в частности, предлагает сократить количество обязательных кадровых документов и упростить процедуру заключения срочного трудового договора, сообщило Министерство экономики на своем сайте.

"Это важный законопроект, который отменяет чрезмерную бюрократизацию трудовых отношений, которая осталась еще со времен Советского Союза и не отвечает современным экономическим реалиям. Принятие закона позволит уменьшить нагрузку на бизнес и способствовать легализации труда наемных работников", - цитирует пресс-служба заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игоря Дядюру.

Помимо указанного, законопроект также предлагает изменить механизм участия профсоюзов при расторжении трудового договора, обновить блок относительно материальной ответственности, а также четко определить порядок предоставления работодателем информации об условиях трудового договора, добавили в министерстве.

В частности, проект закона предусматривает 12 оснований, при которых заключается срочный трудовой договор. Также отменяется необходимость составления работодателем правил внутреннего трудового распорядка, графиков сменности и отпусков, отмечается в сообщении.

"Оформление этих документов станет необязательным, на усмотрение работодателя. Режим работы и ее продолжительность, вопросы предоставления отпусков будет достаточно зафиксировать по договоренности сторон в трудовом договоре, заключенном в письменной форме", – указало Минэкономики.

Теги: #дерегуляция #труд
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