Украина должна создать равные условия для конкуренции на рынке с белорусскими транспортными средствами – корпорация "Эталон"

Корпорация "Эталон" считает противоречащим государственным интересам создание Украиной благоприятных условий для доминирования на рынке белорусских транспортных средств при наличии нескольких отечественных производителей и поддерживает позицию мэра Львова Андрея Садового, отказывающегося закупать побеждающие в тендере автобусы МАЗ.

"Большинство торгов на закупку транспортных средств проходит сегодня за средства ЕИБ и ЕБРР, но при этом они содержат такие условия, которые украинским производителям выполнить сложно – например наличие контрактов не менее чем на EUR8 млн (т.е. около 40 автобусов) – в Украине сегодня такие имеет только "Богдан". Или же множество непринципиальных или надуманных техусловий. И в результате проходит только МАЗ", - сказал президент корпорации "Эталон" Владимир Бутко на пресс-конференции в Киеве в среду.

В качестве последнего примера он привел объявленный тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ Николаевом (до 50 ед.), в котором по техусловиям проходит только автобус МАЗ 206. Вместе с тем, добавил он, если ориентировочно за объявленную сумму тендера (EUR4,5 млн) можно купить 50 автобусов за $90 тыс. за единицу, то "Эталон" мог бы предложить немногим более EUR60 тыс. за автобус

По словам директора Торгового дома "Эталон Авто" Вадима Шкарупина, на сегодня ни один заказчик торгов за средства европейских банков (кроме Чернигова) не воспользовался возможностью 15%-ной ценовой преференции местным производителям.

"Когда мы говорим горсоветам, почему не применяете эту преференцию или прописываете другие непроходные условия, они говорят - это требование ЕБРР и ЕИБ. Если обращаемся к банку, говорят, что это заказчик. Получается замкнутый круг, по которому ходим уже несколько лет. Такое впечатление, что существует некое соглашение между европейскими фининститутами и, например, правительством Беларуси, потому что тот же МАЗ – госпредприятие, и пользуется поддержкой государства", - отмечает Бутко.

Кроме того, по его словам, благоприятные условия для белорусских товаров создают госбанки, в частности, Ощадбанк и Укргазбанк имеют договора с белорусскими банками о том, что при оформлении лизинга или кредита для белорусской продукции государство Беларусь компенсирует 3% кредитной ставки.

"То есть льготы предоставляются по договору белорусского банка с украинским государственным! Почему же мы этого не делаем? Ведь если бы мы сегодня зашли с такими предложениями в Беларусь, на нас бы посмотрели, как на людей из "палаты №6", - говорит Бутко.

Исполнительный директор ассоциации "Укравтопром" Ефим Хазан сообщил, что Украина в 2021 году не закупила ни одного большого или особо большого автобуса отечественного производителя, а в 2020 году такие закупки составили только 5% от всех госзакупок.

"Поэтому по инициативе "Укравтопрома" Минэкономики и МКМТ рассматривает заявление о введении мер против белорусской техники", - отметил он.

Шкарупин также добавил, что автобусов всех классов в Украине в 2020 году было закуплено 271 ед., из которых 249 – белорусских (в том числе 200 закуплено в лизинг Киевом), а из 300 троллейбусов – половина белорусские или построенные на их базе.

"Все цивилизованные страны защищают внутреннего производителя. Это - рабочие места, это - социальная защищенность, это - инвестиции и развитие экономики. Мы не против белорусской техники, мы хотим равных условий конкуренции на внутреннем рынке", - резюмировали участники пресс-конференции.

В Украине транспортные средства производят, в частности, корпорация "Богдан" (автобусы всех классов, троллейбусы), львовский "Электротранс" (автобусы, троллейбусы, трамваи), корпорация "Эталон" (автобусы всех классов, троллейбусы, начат выпуск трамваев), корпорация "УкрАВТО" (автобусы малого и среднего класса, начат выпуск больших), "Черкасский автобус" (автобусы малого класса).

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие. Основные направления деятельности - производство автотранспортных средств, машиностроение, складская логистика, оборудование очистки и сатурации воды.

В 2020 году выпустил 205 и реализовал 259 автобусов.