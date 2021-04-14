Экономика

15:24 14.04.2021

В Раде выступают за принятие космической программы и развитие предприятий отрасли с соответствующим финансированием

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В Раде выступают за принятие космической программы и развитие предприятий отрасли с соответствующим финансированием

Украине нужно разработать и принять космическую программу, а также предпринять меры по развитию предприятий отрасли с бюджетным финансированием, считает заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Выступая в Раде в среду, Кисилевский отметил, что 12 апреля исполнилось 60 лет полета первого человека в космос.

"Мы гордимся тем, что у истоков космической эры человечества стоял украинский инженер Сергей Королев. Для Днепра, Харькова, Киева и других городов это праздник десятков тысяч семей работников ракетно-космической отрасли. Я рад, что в канун этого дня мы заговорили об украинском спутнике "Сич 2-30" - аппарате дистанционного зондирования земли разработки КБ "Южное". Запустив его, Украина впервые за 10 лет вернется на орбиту с собственным аппаратом", - констатировал народный депутат.

По его словам, с начала каденции парламент принял несколько законов, касающихся космической отрасли: о частном космосе, которым позволили частным компаниям заниматься космической деятельностью, и о погашении задолженности по зарплате "Южмаша", который позволил людям получить зарплату за 10 месяцев. Но самые важные решения по космосу впереди, полагает парламентарий.

Так, во-первых, стране нужна космическая программа. Украина 5 лет живет без документа, определяющего приоритеты государства в космической сфере, в частности перечень проектов, объемы финансирования, задачи ученым. Космическая сфера не может управляться внезапными решениями, так как развитие этих технологий планируют на 15-20 лет вперед. Задача правительства и космического агентства - подготовить такой документ, задача парламента - принять его законом, считает Кисилевский.

Второе, в чем нуждается Украина, - это преобразование предприятий космической отрасли. Нынешнее финансовое состояние, по мнению парламентария, организационно-правовая форма и модель управления государственными космическими предприятиями являются неудовлетворительными. Для изменений нужно создать законодательные основания.

Третье - бюджетное финансирование. "Во всем мире космос развивается в основном за деньги правительств. Все мы обсуждаем SpaseX Илона Маска. Да, это частная компания, но она выполняет заказы NASA, на государственные американские деньги. В украинском КБ "Южное" доля экспорта 90%, у Южмаша - 75%. То есть, они существуют в основном за средства правительств других стран, а украинское государство не заказывает у них фактически ничего. Поэтому когда будем работать над бюджетом, мы должны быть последовательными и предусмотреть там те средства, которые сами определим в космической программе", - пояснил замглавы комитета Рады по вопросам экономразвития

По его мнению, лучшим подарком работникам космической отрасли к профессиональному празднику должно стать возвращение внимания государства к разработчикам космической техники, обеспечение предприятий заказами и достойная регулярная зарплата.

"Считаю, что исследование космоса, запуски украинских ракет и спутников должны стать частью национальной идеи. А принятие соответствующих законопроектов позволит объединить политические силы вокруг этого украинского интереса", - резюмировал Кисилевский.

Теги: #космос #программа #кисилевский
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