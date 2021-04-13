Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выпуске ОВГЗ на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека"

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 5308, который предлагает выпуск ценных бумаг на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека".

Законопроект в первом чтении поддержали 263 народных депутатов.

"Законопроект предусматривает, что Минфин должен осуществить выпуск ОВГЗ.... с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии "Укрфинжилья" для обеспечения граждан жильем и урегулирования вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества в связи с присоединением к Государственному ипотечному учреждению", – сказала с трибуны парламента один из авторов законопроекта, член бюджетного комитета Рады Леся Забуранная.

В настоящее время деятельность Государственного ипотечного учреждения является убыточной, добавила она.

По словам депутата, принятие данного законопроекта позволит продолжить реализацию существующих государственных программ и позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.