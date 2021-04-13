Экономика

14:43 13.04.2021

Минюст Украины привлечет советника для защиты НБУ от иска в США на $300 млн

2 мин читать
Минюст Украины привлечет советника для защиты НБУ от иска в США на $300 млн

Правительство Украины разрешило Министерству юстиции привлечь юридического советника для защиты в поданном 4 января этого года иске Олега Жуковского к Национальному банку Украины на $300 млн в Окружной суд Соединенных штатов Южного округа штата Флорида.

Согласно распоряжению Кабинета министров №261 от 31 марта, закупка этих услуг будет осуществляться с применением переговорной процедуры.

В пояснительной записке к документу говорится, что Нацбанк получил исковое заявление 5 февраля этого года, после чего обратился за помощью к Минюсту. 11 марта была создана межведомственная рабочая группа для защиты интересов государства в этом деле, которая сочла необходимым привлечь такого советника.

Согласно иску, Жуковский требует $102,2 млн основной суммы долга плюс проценты, пени и штрафы по депозитам в Брокбизнесбанке, вложенным в 2012-2013 гг. компаниями ZUKK Trading Limited и ООО "Интертрансгрупп" и экс-народным депутатом от "Блока Юлии Тимошенко Николаем Ковзелем и его помощником Виталием Дидыливским. Они передали права по возмещению убытков Жуковскому, который привлек для иска компанию Shutts&Bower.

В нем утверждается, что должностные лица Нацбанка были "соучастниками" схемы по якобы выводу денег Брокбизнесбанка бинесменом Сергеем Курченко, а после того как часть средств в размере $172 млн удалось вернуть в результате спецконфискации в 2017 году, направили их на выплаты процентов по еврооблигациям Украины американским взаимным фондам, в том числе таким как Franklin Templeton Investments, T. Rowe Price и TCW.

В иске указывается, что уголовные дела о связанных с делом хищениях ведутся в Украине и США, что подкрепляет обвинения истца. Помимо Брокбизнесбанка и купившего его в 2013 году без разрешения АМКУ Курченко и его Реал банка, истец также обвиняет якобы содействовавшим им главу Нацбанка Сергея Арбузова и заступившему ему на смену Игоря Соркина, а также бывшего тогда президентом Виктора Януковича. В перечне действующих лиц названы также ставшая главой НБУ уже после побега Януковича Валерия Гонтарева, при которой не удалось вернуть вклады в Брокбизнесбанке.

Помимо этого, в списке действующих лиц в документе указаны экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, их американские партнеры Мордехай Корф (Mordechai Korf) и Уриэль Лабер (Uriel Laber), компании из группы Optima, а также "Укрнафта" и ПриватБанк. В иске утверждается, что экс-владельцы ПриватБанка якобы участвовали в отмывании денег Курченко и покупке с их помощью недвижимости в США.

Теги: #сша #приватбанк #минюст #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 13.04.2021
Проблема "Северного потока 2" не должна мешать отношениям США и ФРГ - шеф Пентагона

Проблема "Северного потока 2" не должна мешать отношениям США и ФРГ - шеф Пентагона

12:15 13.04.2021
Суд перенес на 27 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

Суд перенес на 27 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

12:12 13.04.2021
Шмыгаль поручил разработать модель обеспечения общественных интересов в работе рынка газа

Шмыгаль поручил разработать модель обеспечения общественных интересов в работе рынка газа

11:55 13.04.2021
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

11:03 13.04.2021
Ермак: США должны разместить ракетные комплексы Patriot в Украине

Ермак: США должны разместить ракетные комплексы Patriot в Украине

07:40 13.04.2021
США сочли адекватным решение Японии о сбросе воды с "Фукусимы" в океан, Южная Корея сожалеет об этом

США сочли адекватным решение Японии о сбросе воды с "Фукусимы" в океан, Южная Корея сожалеет об этом

07:06 13.04.2021
США определяют, могут ли санкции против РФ усугубить ситуацию на востоке Украины

США определяют, могут ли санкции против РФ усугубить ситуацию на востоке Украины

02:37 13.04.2021
Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины

Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины

00:07 13.04.2021
Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

Блинкен в Брюсселе вместе с шефом Пентагона проведет переговоры с союзниками по НАТО

00:05 13.04.2021
Блинкен обсудил с главой МИД Италии "военное усиление РФ" близ Украины

Блинкен обсудил с главой МИД Италии "военное усиление РФ" близ Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Fitch изменил прогноз по рейтингу Метинвеста с "негативного" на "стабильный"

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

Кабмин вскоре утвердит Стратегию развития ОПК Украины - Шмыгаль

Госпродпотребслужба не выявила нарушений противоэпидемических мер сетью АТБ – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Судостроительный завод "Океан" восстанавливает работоспособность сухого дока

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Минрегион разработал проекты порядков определения стоимости строительства, проектных работ и их экспертизы

Срок эксплуатации большинства действующих энергоблоков украинских АЭС может быть продлен до 60 лет – "Энергоатом"

Fitch изменил прогноз по рейтингу Метинвеста с "негативного" на "стабильный"

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

Accor Live Limitless откроет 3 новых гостиницы в Украине в 2022-2023гг

"Энергоатом" в I кв.-2021г ожидает около 1 млрд грн чистой прибыли – Котин

"Укрзализныця" из-за низкого спроса временно отменяет 3 поезда в Закарпатскую область

На трассе Татаров-Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области отремонтируют три моста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА