"Энергоатом" в I кв.-2021г ожидает около 1 млрд грн чистой прибыли – Котин

НАЭК "Энергоатом" по итогам января-марта 2021 года ожидает получить 1 млрд чистой прибыли, сообщил и.о. президента компании Петр Котин.

"В первом квартале 2021 года ГП ожидает получить 2,4 млрд валовой прибыли, при этом ожидаем приблизительно 1 млрд грн чистой прибыли", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, добавив, что в первом квартале 2020 года компания получила 1,5 млрд грн чистого убытка.

По его словам, размер выплат компании государству в виде дивидендов и налога на прибыль составит около 1,3 млрд грн.

Основными факторами улучшения показателей деятельности Котин назвал стабилизацию поступления средств в адрес компании, в частности, оплату проданной по результатам торгов 21 декабря 2021 года электроэнергии (было продано рекордные 13,3 млн МВт-ч – ИФ) и частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" за ранее отпущенную электроэнергию за счет кредитных средств НЭК "Укрэнерго" в размере около 3 млрд грн.

Как сообщалось, 21 декабря 2020 года "Энергоатом" продал 13,3 млн кВт-ч электроэнергии с периодом поставки с 1 января по 30 июня 2021 года, что составляет 17,7% прогнозной выработки электроэнергии компанией в следующем году.

Покупателями э/э стали девять компаний: ООО "Д.Трейдинг", ООО "ЮНАЙТЕД Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбассводоканал". Объем реализации составил свыше 17 млрд грн.

Глава Энергокомитета Рады Андрей Герус раскритиковал "Энергоатом" за этот аукцион, указав на плохую подготовку, приведшую к ограничению количества покупателей.

"Энергоатом" в 2020 году получило 4,8 млрд грн чистого убытка против 3,7 млрд чистой прибыли в 2019 году,