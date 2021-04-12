Экономика

17:26 12.04.2021

Две киевские гостиницы получили категорию пятизвездочных

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Две киевские гостиницы получили категорию пятизвездочных

Семь украинских гостиниц получили категории, из которых две – "5 звезд", сообщило Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ).

По результатам заседания комиссии по присвоению звезд гостиницам 9 апреля, было рассмотрено 17 заявлений гостиниц, из них семь получили категорию. Среди них киевские City Holiday Resort & SPA и Mercure Kyiv Congress ("5 звезд"), одесские APC PALACE, Alice Place, "Гагарин" и львовская "Астория" ("4 звезды"), а также Premier в Каменском ("3 звезды").

В то же время отелям "Юбилейный" (Сумы) и "Геликоптер" (Кременчуг) отказали в присвоении категории "3 звезды" из-за непригодных для проживания помещений номерного фонда и отсутствие надлежащих условий для людей с инвалидностью.

Заявления семи гостиниц отправили на доработку.

Следующее заседание комиссии назначено на 19 апреля.

Теги: #недвижимость #звезды #гостиницы
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