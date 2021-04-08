"Интерпайп" намерен выпустить новые еврооблигации на $300 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" намерена выпустить новые евробонды на $300 млн.

Такие планы компании содержатся в обнародованном в четверг в системе раскрытия информации НКЦБФР сообщении ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) по поводу одобрения 7 апреля текущего года наблюдательным советом предприятия значительных сделок.

Согласно документу, набсовет дал согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению поручительства и, соответственно, дал согласие на заключение отдельного договора поручительства (individual suretyship deed) между обществом как поручителем и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) как доверительным управляющим выпускаемыми облигациями.

В документе приведен перечень связанных компаний, которые будут отвечать по обязательствам планируемых к выпуску облигаций.

Предполагается, что холдинговая компания "Интерпайпа" Interpipe Holdings Plc. выпустит и разместит на международных рынках капитала облигации на общую основную сумму, не превышающую $300 млн с процентной ставкой, не превышающей 8% годовых, и сроком погашения не более пяти лет.

Ранее руководство "Интерпайпа" заявляло, что рассматривает возможность выпуска новых евробондов.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в конце января 2021 года сообщила о досрочном полном выкупе евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309 млн 192,058 тыс., выполнив свои обязательства, взятые при проведении реструктуризации задолженности в октябре 2019 года.

В октябре 2019 года "Интерпайп" объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена новым выпуском еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму $400 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.