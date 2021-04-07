Минцифры со Шмыгалем, Минфином и НБУ обсудили привлечение в Украину Stripe и PayPal, в планах встреча с руководством компаний

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством финансов и Национальным банком в ходе встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили план совместных действий по привлечению в Украину крупнейших международных электронных платежных систем.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IТ-сферы Александр Борняков заявил, что привлечение в Украину крупнейших международных электронных платежных систем, среди которых Stripe и PayPal - приоритетный вопрос, которым в Минцифры занимаются уже около года.

"Важным шагом на пути привлечения этих компаний в Украине является принятие ряда законодательных изменений. В частности, принятие законопроекта №4364, в котором учтена директива ЕС PSD2, поскольку она является важной для деятельности таких компаний. Также представителям PayPal мы предоставляем всю необходимую информацию об украинском рынке и развитии cashless в Украине. В дальнейших планах - встреча с руководством компаний PayPal и Stripe", - подчеркнул Борняков.

По данным министерства, в 2020 году только для продажи физических товаров украинском малым и средним бизнесом было проведено около 13 млн транзакций на платформе Etsy, на которой можно рассчитываться за товар только с помощью PayPal, на сумму более $ 450 млн.