Экономика

12:01 07.04.2021

Минцифры со Шмыгалем, Минфином и НБУ обсудили привлечение в Украину Stripe и PayPal, в планах встреча с руководством компаний

1 мин читать
Минцифры со Шмыгалем, Минфином и НБУ обсудили привлечение в Украину Stripe и PayPal, в планах встреча с руководством компаний

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством финансов и Национальным банком в ходе встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили план совместных действий по привлечению в Украину крупнейших международных электронных платежных систем.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IТ-сферы Александр Борняков заявил, что привлечение в Украину крупнейших международных электронных платежных систем, среди которых Stripe и PayPal - приоритетный вопрос, которым в Минцифры занимаются уже около года.

"Важным шагом на пути привлечения этих компаний в Украине является принятие ряда законодательных изменений. В частности, принятие законопроекта №4364, в котором учтена директива ЕС PSD2, поскольку она является важной для деятельности таких компаний. Также представителям PayPal мы предоставляем всю необходимую информацию об украинском рынке и развитии cashless в Украине. В дальнейших планах - встреча с руководством компаний PayPal и Stripe", - подчеркнул Борняков.

По данным министерства, в 2020 году только для продажи физических товаров украинском малым и средним бизнесом было проведено около 13 млн транзакций на платформе Etsy, на которой можно рассчитываться за товар только с помощью PayPal, на сумму более $ 450 млн.

Теги: #минцифры #paypal #stripe
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:07 02.04.2021
Кабмин поручил силовым ведомствам вместе с Минцифры выполнить изыскания по вопросам модернизации РЭС в диапазоне 700-900 МГц

Кабмин поручил силовым ведомствам вместе с Минцифры выполнить изыскания по вопросам модернизации РЭС в диапазоне 700-900 МГц

17:10 30.03.2021
Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

Рада легализовала электронные паспорта украинцев в приложении "Дия"

15:27 26.03.2021
Авторизация в приложении "Дия" скоро будет возможна приложив ID-карточку к смартфону - Минцифры

Авторизация в приложении "Дия" скоро будет возможна приложив ID-карточку к смартфону - Минцифры

11:50 24.03.2021
"Vodafone Украина" присоединился к инициативе Минцифры "Неделя цифровой грамотности"

"Vodafone Украина" присоединился к инициативе Минцифры "Неделя цифровой грамотности"

16:19 22.03.2021
Минцифры и "Vodafone Украина" создадут ряд образовательных программ по цифровой грамотности

Минцифры и "Vodafone Украина" создадут ряд образовательных программ по цифровой грамотности

14:05 19.03.2021
Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

12:00 04.03.2021
До конца года в Украине появятся первые смартфоны правительственной связи – Федоров

До конца года в Украине появятся первые смартфоны правительственной связи – Федоров

11:01 04.03.2021
В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

10:38 04.03.2021
Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

10:16 04.03.2021
Минцифры до 2022г. планирует запустить специализированную госплатформу для разворачивания реестров - Федоров

Минцифры до 2022г. планирует запустить специализированную госплатформу для разворачивания реестров - Федоров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

Официальные курсы Национального банка Украины на 7 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожная карта достройки проектов "Аркада" рассчитана на три-пять лет – Кличко

Современный агрологистический хаб планируется создать в Луганской области

Украине понадобится EUR102 млрд для достижения к 2030г заложенных в проекте НОВ2 целей сокращения выбросов парниковых газов

Украина может получить от МВФ дополнительно свыше $2,7 млрд в рамках допэмиссии СПЗ – глава НБУ

Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

НБУ ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре, готов при необходимости реагировать учетной ставкой – глава Нацбанка

Украина намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 г. – Абрамовский о проекте НОВ2

Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА