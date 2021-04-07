Экономика

09:52 07.04.2021

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

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Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Национальный банк Украины обнародует обновленный макропрогноз после объявления учетной ставки 15 апреля и для этого рассматривает несколько сценариев локдаунов - так называемого "карантина красных зон", сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в красную зону карантина. Это риск, который реализовался", – сказал он.

В то же время Шевченко отметил, что в оценке фактора карантина необходимо учитывать два аспекта. "Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно – почти не влияют на такие отрасли экономики как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг", – пояснил глава НБУ.

По его словам, их влияние не такое разрушительное, как был во втором квартале 2020 года, в частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 процентных пункта, а мартовских ограничений еще меньше.

Шевченко добавил, что в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, пока в красную зону попало 11 регионов - 10 областей и Киев.

Говоря о других факторах, влияющих на динамику украинской экономики, он указал, что НБУ ожидает сохранения высоких мировых цен на товары, преобладающие в украинском экспорте, в то время как цены на энергоносители будут оставаться относительно стабильными. "Дополнительный фактор - существует вероятность лучшего урожая, поскольку метеорологические условия были благоприятными зимой, а также была увеличена площадь посевов под озимыми культурами", – добавил глава НБУ.

В конце января этого года НБУ прогнозировал небольшое сокращение экономики в первом квартале этого года – на 0,1% и ее рост на 11,3% во втором с последующим замедлением до 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2%, правительство – на 4,6% после ее спада на 4% в 2020 году.

Теги: #нбу #макропрогноз #локдаун
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