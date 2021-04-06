Экономика

15:27 06.04.2021

Строительный подрядчик "ПЕТОН" купил Новошахтинский НПЗ супруги Медведчука

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Строительный подрядчик "ПЕТОН" купил Новошахтинский НПЗ супруги Медведчука

Крупный строительный подрядчик "ПЕТОН" стал владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП, Ростовская область, РФ), бенефициаром которого согласно декларации народного депутата Виктора Медведчука за 2020 год выступала его супруга Оксана Марченко.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Петон Инвест Технолоджи" стало владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго" (Ростов-на-Дону, РФ), основным активом которого является НЗНП и бенефициаром которого также была указана Марченко. Соответствующее изменение было внесено в ЕГРЮЛ 5 апреля.

"Юг Энерго" ранее было аффилировано с аграрной группой "Юг Руси" Сергея Кислова, однако в 2018 году оказалось под контролем двух кипрских офшоров: Ventolor Investments Ltd (60%) и Teteos Global Ltd (33%), доли которых теперь и перешли "ПЕТОНу".

Еще 7% "Юг Энерго" осталось у самого НЗНП.

Ранее подрядчик заключил крупные контракты на модернизацию НПЗ.

Теги: #рф #медведчук #активы
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