Кабмин одобрил проект меморандума с нефтетрейдерами

Правительство Украины одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введение ограничений из-за COVID-19.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров №270 от 2 апреля обнародовано на его сайте.

Меморандум поручено подписать министру экономики Игорю Петрашко.

Текст документа в распоряжении отсутствует.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", представители власти последние несколько недель проводят активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить выросли в последние месяцы цены на нефтепродукты. В частности, по бензину А-95 им рекомендуют установить цену до 30 грн за литр.

В свою очередь крупные сети в очередной раз требуют усилить борьбу с "чёрным" и "серым" рынком и обеспечить равные условия конкуренции.