Экономика

15:05 02.04.2021

Южный обход Днепра планируется завершить ко Дню Независимости

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Южный обход Днепра планируется завершить ко Дню Независимости

Строительство Южного обхода Днепра будет завершено ко Дню Независимости в рамках президентской программы "Большое строительство".

"В прошлом году на обходной Днепра закипела работа. Сейчас ведется строительство Южного обхода. Сегодня совместно с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым лично проинспектировали ход работ. Мы уверены: строительство Южного обхода будет завершено ко Дню Независимости", - заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что у одного из крупнейших городов Украины - Днепра - до сих пор не было объездной, поэтому грузовики и прочий транзитный транспорт вынуждены ездить по городским дорогам города-миллионника.

Ранее Тимошенко заверил, что, согласно плану президентской программы, до конца 2023 в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог.

Теги: #большое_строительство #тимошенко #днепр
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