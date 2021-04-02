Южный обход Днепра планируется завершить ко Дню Независимости

Строительство Южного обхода Днепра будет завершено ко Дню Независимости в рамках президентской программы "Большое строительство".

"В прошлом году на обходной Днепра закипела работа. Сейчас ведется строительство Южного обхода. Сегодня совместно с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым лично проинспектировали ход работ. Мы уверены: строительство Южного обхода будет завершено ко Дню Независимости", - заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что у одного из крупнейших городов Украины - Днепра - до сих пор не было объездной, поэтому грузовики и прочий транзитный транспорт вынуждены ездить по городским дорогам города-миллионника.

Ранее Тимошенко заверил, что, согласно плану президентской программы, до конца 2023 в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог.