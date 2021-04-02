Экономика

10:27 02.04.2021

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

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Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль (Киев) заявили о готовности поэтапно снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023 года и призвали Верховную Раду отказаться от рыночного регулирования комиссии за эквайринг, сообщила пресс-служба ПриватБанка в пятницу.

С соответствующим заявлением банки обратились к Верховной Раде, Кабинету министров, Национальному банку Украины, к банковским и финансовым учреждениям и представителям розничной торговли.

Указывается, что с целью снижения размера комиссии интерчейндж субъекты рынка рассматривают возможность обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой дать заключение о возможных действиях, направленных на снижение комиссии интерчейндж в Украине согласно разработанному графику.

В частности, банки предлагают снизить комиссию интерчейндж до максимального показателя 1,2% начиная с 1 июля 2021 года, до 1% – с 1 июля 2022 года и до 0,9% - с 1 июля 2023 года.

В то же время банки подчеркнули важность сохранения в Украине свободного рыночного ценообразования по комиссии за эквайринг и недопустимости ее регулирования на законодательном уровне, поэтому рекомендуют отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка.

Инициативу по постепенному снижению комиссии интерчейндж и призыв отказаться от законодательного регулирования предельного размера комиссии эквайринга поддерживает также платежная система Visa, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба компании.

"Мы подчеркиваем, что важно воздерживаться от административного регулирования, и поддерживаем призыв отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера эквайринговой комиссии и ставки интерчейндж", – указано в сообщении.

Платежная система Masrercard придерживается той же позиции, подтвердила ее пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, банки призвали правительство ввести регулирование осуществления всех платежей в безналичной форме между компаниями, государством, государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины - с другой, отменить требования по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов и снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговой сети.

Совладелец monobank Олег Гороховский ранее сообщил, что сегодня комиссия за эквайринг в среднем составляет 2-2,5%, в том числе ставка интерчейндж составляет 1,5%, комиссия за услуги платежных систем – 0,025%, а комиссия банка, который установил терминал, – 0,975%.

Как сообщалось, представители бизнеса в конце марта предложили за три года снизить максимальный размер комиссии эквайринга до 1,4%, начиная со снижения до 1,8% в 2021 году и до 1,6% к 2022 году. В том числе максимальный размер комиссии интерчейндж до 1,2% в 2021 году, 1% – в 2022 году и 0,9% в 2023 году.

Ранее, в комитете Рады представители банков и платежных систем поддержали ограничение комиссий эквайринга для торговцев ставкой – 1%, ставок интерчейнджа – 0,5%, с начислением клиентам скидки 1%.

Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Теги: #комиссия #банки #эквайринг
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