Экономика

20:27 01.04.2021

Продажи алкоголя на аукционах Sotheby's упали на 22% в 2020 году

1 мин читать
Продажи алкоголя на аукционах Sotheby's упали на 22% в 2020 году

Продажи вин и крепких алкогольных напитков на аукционах Sotheby's по итогам 2020 года упали на 22% - до $92 млн против $118 млн годом ранее.

Количество онлайн-аукционов в прошлом году увеличилось до 20 по сравнению всего с шестью в 2019 году, а число "живых" торгов не изменилось - 21, сообщается в отчете аукционного дома.

При этом объем продаж в рамках онлайн-заявок (как на онлайн, так и на живых аукционах) увеличился до $60 млн с $28 млн в 2019 году.

В 2020 году на Азию пришлась наибольшая сумма сделок - 73%.

В число наиболее дорогих лотов, проданных в минувшем году, вошли виски Karuizawa 52-летней выдержки (свыше $435 тыс.) и 62-летний виски Dalmore (почти $324,5 тыс.), а также одна из старейших в мире бутылок французского коньяка Gautier 1762 года ($144,5 тыс.).

На крепкий алкоголь пришлось 19% аукционных и розничных продаж Sotheby's в прошлом году по сравнению всего с 1% в 2016 году и 13% в 2019 году. Этот рост отражает повышение интереса покупателей к данному виду алкогольных напитков и растущее внимание к данному сектору со стороны аукционного дома, который нанял двух специалистов и сейчас ищет третьего, отмечает MarketWatch.

Теги: #сша #вино #sothebys #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 01.04.2021
Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

17:14 01.04.2021
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

11:16 01.04.2021
Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США

Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США

08:04 01.04.2021
Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

07:15 01.04.2021
Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

02:36 01.04.2021
Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Украины выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины

Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Украины выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины

23:28 31.03.2021
Пентагон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе

Пентагон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе

22:48 31.03.2021
Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

19:53 31.03.2021
Трамп вновь заявил, что не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

Трамп вновь заявил, что не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

14:15 31.03.2021
Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

ПОСЛЕДНЕЕ

"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации 16,77 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Бизнес в марте улучшил оценку перспектив в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса – НБУ

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,86 грн/$1

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м

Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв.-2021 выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Бюджет Львовской области перевыполнен по доходам впервые за последние 12 месяцев – глава обладминистрации

Украина через 3 года начнет покрывать дефицит э/э импортом из-за невыполнения НПСВ – главный диспетчер "Укрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА