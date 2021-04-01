Моршинский завод минеральных вод "Оскар" построит цеха для выпуска безалкогольных напитков на Львовщине

Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (МЗМВ) планирует строительство в с.Довге (Львовская обл.) купажного, производственного и складского помещения для выпуска безалкогольных напитков, а также отдельной паровой котельной, следует из Единого реестра оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Компания хочет построить на территории существующего производства сырокупажный цех размером 30х20 м для приготовления напитков, состоящих из воды, сахара, сока, белков, натуральных подсластителей и ароматизаторов. Другие площадки для строительства цехов "Оскаром" не рассматриваются.

По данным реестра, для разлива напитков планируется строительство производственно-складского помещения с размерами 132х72 м, где будут запущены две новые производственные линии "Кронес" общей продуктивностью 44 тыс. бутылок в час.

Помимо того, МЗМВ "Оскар" построит складское помещение размером 162х77 м для хранения готовой продукции.

Согласно данным Реестра, также планируется строительство отдельно расположенной паровой котельной, которое компания намерена оснастить работающими на природном газе котлами Bosch.

По данным реестра, главными позитивными социально-экономическими параметрами данного производства являются увеличение налоговых поступлений в бюджет и рост количества рабочих мест для местного населения

Как сообщалось, МЗМВ "Оскар" входит в крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Borjomi Ukraine.

IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года путем объединения Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 году IDS Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе единое предприятие - Трускавецкий завод минеральных вод.

Группа компаний IDS Borjomi Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду на четырех заводах (в Миргороде, Моршине, Трускавце и Голой Пристани Херсонской области) под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская". Кроме того, группа является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.