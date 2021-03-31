Киевские новострои в I кв. подорожали на 5,2% в гривне

Первичная недвижимость Киева в январе-марте 2021 года дрожала во всех сегментах, средняя цена в гривне выросла на 5,2% по сравнению с концом прошлого года и составила 43,2 тыс. грн/кв. м, сообщила аналитик девелоперской компании City One Development Елена Ширина агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в пересчете на доллар США средняя цена на столичные новострои выросла на 6,3% по сравнению с концом прошлого года и сейчас составляет $1560/кв. м.

"Самое значительное подорожание стоимости жилья отмечено в классе бизнес - 9%, в классе комфорт цены поднялись на 5%, премиум и элит подорожали на 2%", - сказала она.

Согласно аналитике City One Development, по состоянию на первый квартал 2021 года наибольший объем предложения составил класс комфорт – 43% всех представленных проектов, доля класса бизнес 33%, эконом-класс – 15%, проекты в премиум и элит классах составили 9% от всего объема.

"В первом квартале на первичном рынке недвижимости Киева анонсировали выход восьми новых ЖК, заявленный объем нового строительства почти 3,5 тыс. квартир. Больше всего проектов представлено в классе комфорт - 5, в классе бизнес два проекта и один премиум. Лидером среди районов Киева по количеству новых ЖК стал Шевченковский район столицы - три проекта", - сказала Ширина.

City One Development - инвестиционно-девелоперская компания, реализующая комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Среди проектов компании "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "Святобор".