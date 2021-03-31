Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Данный документ был подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
Согласно ему, стороны обязались содействовать государственным туристским органам в деятельности по установлению и расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.
Отмечается, что указанное решение принято в связи с тем, что из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в этой сфере приостановлено, перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют.