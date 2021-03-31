Экономика

13:37 31.03.2021

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

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Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Данный документ был подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

Согласно ему, стороны обязались содействовать государственным туристским органам в деятельности по установлению и расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.

Отмечается, что указанное решение принято в связи с тем, что из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в этой сфере приостановлено, перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют.

Теги: #рф #прекращение #украина #туризм
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