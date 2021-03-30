Госбюджет-2021 в I-м кв.-2021 будет перевыполнен по доходам на 10 млрд грн – глава Минфина

Плановые показатели государственного бюджета Украины на первый квартал 2021 года выполнен за два дня до его завершения, сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн", – заявил он.

Министр отметил, что такой результат достигнут благодаря улучшившейся работе Государственных налоговой и таможенной служб, а также росту доверия налогоплательщиков.

Марченко добавил, что на Едином казначейском счете в настоящее время находится 31 млрд грн.