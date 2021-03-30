Экономика

13:13 30.03.2021

"Укрзализныця" организовала подвоз пассажиров между Днепром и Запорожьем

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"Укрзализныця" организовала подвоз пассажиров между Днепром и Запорожьем

АО "Укрзализныця" (УЗ) организовало автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение к меньшим станциям.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, изменения в расписании коснутся маршрутов № 4/3 Ужгород - Запорожье и № 732/731 Киев - Запорожье. Поезда будут остановлены на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожье. Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут представлены на вторую платформу.

Кроме того, поезд №88 87 Новоалексеевка - Ковель будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовое-Пятихатки.

Пассажирам, которым необходимо добраться станции "Синельниково", организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка-Ковель.

В настоящее время АО "Укрзализныця" продолжает работы на перегоне возле ст. "Славгород" по поднятию вагонов поезда "Интерсити+" в Запорожье, сошедшего с рельс в понедельник. Перегон закрыли для работ.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов 6 из 9 вагонов поезда категории "Интерсити+" в Запорожье в 50 километрах от конечной станции никто не пострадал, "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.

Теги: #укрзализныця #днепр #запорожье
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