Экономика

10:59 30.03.2021

"Укрзализныця" намерена добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов - и.о. главы правления

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"Укрзализныця" намерена добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов - и.о. главы правления

АО "Укрзализныця" намерено добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов, заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он положительно ответил на вопрос о том, планирует ли компания добиваться пересмотра заключенных при экс-руководителе Владимире Жмаке контрактов, таких как долгосрочная аренда вагонов.

"Да, планируем. По результатам переговоров с нашими основными клиентами мы должны выйти на решение этого вопроса", - сказал Юрик.

Ранее "Укрзализныця" предложила рынку услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене, при этом по некоторым договорам арендная ставка была установлена значительно ниже рыночной - на уровне 480 грн/день.

"Мы получаем деньги по принципу "бери или плати". Так что даже тогда, когда наши вагоны простаивают, мы получаем компенсацию за такой простой. Поэтому, сдав по 480 грн наши вагоны на три года, мы гарантировали компании стабильный доход. А если мы будем сидеть и ждать, когда же эти 480 станут 900, то мы вернемся к череде вагонов, стоящих под забором невостребованными", - прокомментировал эту инициативу экс-глава УЗ Владимир Жмак в интервью "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

Ранее набсовет "Укрзализныци" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Как позже сообщил сам Жмак, он не планирует покидать железнодорожную отрасль.

Теги: #вагоны #аренда #укрзализныця
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