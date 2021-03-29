Экономика

17:16 29.03.2021

Ш/у "Покровское" "Метинвеста" завершило 2020 год с убытком 7,2 млрд грн против прибыли годом ранее

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Ш/у "Покровское" "Метинвеста" завершило 2020 год с убытком 7,2 млрд грн против прибыли годом ранее

Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), контроль над которым группа "Метинвест" установила в марте 2021 года, завершил 2020 год с чистым убытком в размере 7 млрд 247,532 млн грн, тогда как в 2019 году получил чистую прибыль 925,010 млн грн.

Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 29 апреля, непогашенный убыток на конец года составил 4 млрд 207,973 млн грн.

При этом суммарная дебиторская задолженность возросла в 28 раз - до 11 млрд 557,722 млн грн, долгосрочные обязательства увеличились в 8,3 раза - до 16 млрд 174,095 млн грн, текущие – вдвое, до 10 млрд 111,784 млн грн.

Стоимость активов предприятия в 2020 году увеличилась на 80,8% - до 26 млрд 850,542 млн грн, но снизилась основных средств - на 0,2%, до 10 млрд 527,236 млн грн.

Акционеры намерены покрыть убытки общества за 2020 год за счет прибыли будущих периодов.

В проектах решения также предлагается на основании ст. 72 закона "Об акционерных обществах" одобрить (согласовать) совершенную обществом в 2020 году значительную сделку с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" (должник), согласно которой общество (кредитор) освобождает должника от части обязательств по уплате задолженности по мировому соглашению от 16 декабря 2020г в размере $246,545 млн.

Собрание также намерено полностью сменить состав наблюдательного совета, назначив в него всех трех представителей от группы "Метинвест": Александра Погожева, Юлию Данкову и Светлану Романову.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.

Теги: #покровское #метинвест
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