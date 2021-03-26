Экономика

12:32 26.03.2021

В повестке дня внеочередного заседания Рады ожидаются законопроекты о поддержке ФЛП и перечне запрещенных к приватизации компаний

2 мин читать
В повестке дня внеочередного заседания Рады ожидаются законопроекты о поддержке ФЛП и перечне запрещенных к приватизации компаний

Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть наряду с законопроектами об амнистии капиталов (5155, 5156) и компенсации физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, пострадавших из-за локдауна (5300), также законопроекты о разблокировании приватизации 4543, об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (4157) и о перечне запрещенных к приватизации компаний (4020), сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

"Ожидается, что в ближайшее время президент направит в Верховную Раду письмо с просьбой созвать еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть неотложные законопроекты. Во-первых, законопроект о компенсации в размере 8 тыс. грн для ФЛП и сотрудников предприятий, которые вынуждены закрыться из-за локдауна в областях красной зоны", – сказала Пидласа агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В повестке внеочередного заседания также ожидается проект закона 4020 о перечне госкомпаний, запрещенных к приватизации полностью или в которых запрещено отчуждать контрольный пакет акций, принадлежащий государству, добавила Роксолана Пидласа.

"Президент может предложить также Раде рассмотреть законопроекты об амнистии капиталов (5155, 5156), об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (4157) и законопроект о разблокировании большой приватизации (4543)", – добавила народный депутат.

По ее словам, срочность рассмотрения законопроекта 4543 поясняется тем, что госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн от приватизации, из которых 9 млрд грн, по расчетам Фонда государственного имущества, должны поступить от продажи объектов большой приватизации.

"При этом подготовка одного объекта к привлечению инвестора длится 9-12 месяцев. Если срочно не позволить ФГИ начать подготовку объектов, правительству придется привлекать еще больше заимствований в этом году", – пояснила депутат.

Оба внеочередных заседаниях, как ожидается, состоятся в один день, отметила Пидласа.

Теги: #законопроект #пидласа_роксолана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 25.03.2021
В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

11:56 25.03.2021
Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

11:34 25.03.2021
Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о 7 признаках трудовых отношений

Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о 7 признаках трудовых отношений

13:38 24.03.2021
Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

20:17 23.03.2021
Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу будет внесен в Раду в ближайшее время – Арахамия

Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу будет внесен в Раду в ближайшее время – Арахамия

13:13 22.03.2021
Законопроект о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

Законопроект о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

12:32 22.03.2021
В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

19:21 19.03.2021
Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

18:42 19.03.2021
Кабмин может отменить переход на летнее время 28 марта, несмотря на промедления с законопроектом – нардеп

Кабмин может отменить переход на летнее время 28 марта, несмотря на промедления с законопроектом – нардеп

02:02 19.03.2021
Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдолг Украины в феврале увеличился в долларах на 0,74% и снизился в гривне на 0,21% - Минфин

МВФ и Украина в ближайшие несколько месяцев продолжат обсуждение реформ в бюджетной и фискальной сфере – Фонд

Основные акционеры Калашников и Сoncorde Сapital выкупили миноритарную долю медсети "Добробут" у Horizon Capital

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпродпотребслужба провела переговоры с КНР по открытию 15 рынков для украинской продукции

Еще 16 компаний подали заявки на авторизацию АЭО и могут получить этот статус в течение полугода - глава Гостаможни

Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

"Киевпассервис" в 2020 году получил 17,5 млн грн убытка

Госэкоинспекция в 2021 году проверит около 30 топ-загрязнителей

Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 34,45 млн тонн зерновых

Свыше 40% лишившихся работы в пандемию американцев остаются незанятыми более полугода - исследование

Кабмин должен ужесточить контроль за оборотом октаноповышающих компонентов под видом растворителей - мнение

Госдолг Украины в феврале увеличился в долларах на 0,74% и снизился в гривне на 0,21% - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА