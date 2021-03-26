В повестке дня внеочередного заседания Рады ожидаются законопроекты о поддержке ФЛП и перечне запрещенных к приватизации компаний

Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть наряду с законопроектами об амнистии капиталов (5155, 5156) и компенсации физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, пострадавших из-за локдауна (5300), также законопроекты о разблокировании приватизации 4543, об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (4157) и о перечне запрещенных к приватизации компаний (4020), сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

"Ожидается, что в ближайшее время президент направит в Верховную Раду письмо с просьбой созвать еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть неотложные законопроекты. Во-первых, законопроект о компенсации в размере 8 тыс. грн для ФЛП и сотрудников предприятий, которые вынуждены закрыться из-за локдауна в областях красной зоны", – сказала Пидласа агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В повестке внеочередного заседания также ожидается проект закона 4020 о перечне госкомпаний, запрещенных к приватизации полностью или в которых запрещено отчуждать контрольный пакет акций, принадлежащий государству, добавила Роксолана Пидласа.

"Президент может предложить также Раде рассмотреть законопроекты об амнистии капиталов (5155, 5156), об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (4157) и законопроект о разблокировании большой приватизации (4543)", – добавила народный депутат.

По ее словам, срочность рассмотрения законопроекта 4543 поясняется тем, что госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн от приватизации, из которых 9 млрд грн, по расчетам Фонда государственного имущества, должны поступить от продажи объектов большой приватизации.

"При этом подготовка одного объекта к привлечению инвестора длится 9-12 месяцев. Если срочно не позволить ФГИ начать подготовку объектов, правительству придется привлекать еще больше заимствований в этом году", – пояснила депутат.

Оба внеочередных заседаниях, как ожидается, состоятся в один день, отметила Пидласа.