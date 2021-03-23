Платные камеры в СИЗО принесли бюджету уже 3 млн грн – Малюська

Платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету уже 3 млн грн, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Сегодня имеем хорошую новость: 3 000 000 (именно так, три миллиона) гривень принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах", - написал Малюська в Facebook во вторник.

Он отметил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов.

При этом, министр уточнил, что сейчас в 26 украинских СИЗО работает 36 платных камер.

Как сообщалось, 8 мая 2020 года Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.

Позже чиновник заявил, что первым справился Киевский изолятор - там заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц".

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

В конце 2020 года Малюська сообщил, что платные камеры в украинских СИЗО принесли бюджету уже 2 млн грн.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1385237998523585&id=100011121947008