"МХП" улучшит финансовые показатели в 2021 г. и увеличит размер дивидендов в 2,6 раза из-за роста цен на курятину – аналитик "Фридом Финанс"

Благодаря возобновлению роста мировых цен на куриное мясо 2021 финансовый год будет успешным для агрохолдинга "МХП", который увеличит дивидендные выплаты в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом - до $0,75 на акцию, сообщил аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый на вебинаре "Перспективы развития фондового рынка Украины"

"Акции "МХП" торгуются не только в Украине, а и на Лондонской фондовой бирже, и "МХП" до сих пор остается одной из наиболее недооцененных компаний, акции которых котируются на международных торговых площадках. Это обусловлено тем, что цена на основной продукт компании - курятину находилась в нисходящем тренде с 2018 года по апрель 2020 года", - уточнил он.

По данным аналитика, в апреле 2020 года цены на курятину достигли минимального значения за последние 15 лет. Аналитик уточнил, что в настоящее время цены на куриное мясо перешли к росту аналогично ценам на всех сырьевых рынках.

Белый отметил, что "МХП" имеет хорошие предпосылки для роста в четвертом квартале 2021 года.

По данным представителя "Фридом Финанс", на украинском рынке акций торгуются около десяти эмитентов, в числе которых "МХП". Белый отнес агрохолдинг к группе компаний-лидеров в своих отраслях бизнеса, в течении многих лет показывающих хорошие финрезультаты и выплачивающих инвесторам дивиденды.

Он уточнил, что потенциал роста стоимости акций "МХП" во втором-третьем кварталах 2021 года составляет до 20% при дивидендной доходности в 4%.

Как сообщалось, МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Выручка МХП за девять месяцев 2020 года снизилась на 6% – до $1,41 млрд. Агрохолдинг получил $109 млн чистого убытка против $276 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Это связано с убытками от курсовой разницы в $191 млн за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с прибылью в размере $182 млн за январь-сентябрь 2019-го. EBITDA МХП за указанный период сократилась на 7% – до $332 млн.

Продажи курятины агрохолдингом в 2020 году выросли на 4% по сравнению с 2019 годом - до 698,02 тыс. тонн. МХП за аналогичный период собрал на 30% меньше урожая зерновых с 356,04 тыс. га земли - 1,7 млн тонн. В том числе урожай кукурузы в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 34% – до 864,53 тыс. тонн, пшеницы – на 30%, до 208,14 тыс. тонн, рапса – на 34%, до 80,70 тыс. тонн, сои – на 57%, до 43,19 тыс. тонн при росте урожая семян подсолнечника на 9% – до 261,89 тыс. тонн. Урожай других зерновых (включая ячмень, рожь, сахарную свеклу, сорго) сократился на четверть – до 248,47 тыс. тонн.

Основателем, мажоритарным акционером и главой правления МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.