"Укрэнерго" должна ДТЭК 2,4 млрд грн за работу на балансирующем рынке – Салеев

Долг НЭК "Укрэнерго" перед генкомпаниями ДТЭК за работу на балансирующем рынке составляет 2,4 млрд грн, сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"С сентября прошлого года по февраль нынешнего 2,4 млрд грн – долг "Укрэнерго" перед компаниями ДТЭК за работу на балансирующем рынке", – отметил он в ходе онлайн-дискуссии по вопросу прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов, организованной Energy Club во вторник.

При этом Салеев подчеркнул, что эти долги не являются проблемой двух хозяйствующих субъектов, охарактеризовав их как проявление системных вопросов, накопившихся в отрасли.

"Это и неработающие uplift счета, и долги поставщика последней надежды перед "Укрэнерго", и долги предприятия "Вода Донбасса", а также шахт третьей группы", – разъяснил он.

Среди системных проблем рынка он назвал, в частности, его зарегулированность и уровень price cap, не позволяющий тепловой генерации покрывать в достаточном объеме расходы на производство электроэнергии.

"Из опыта нынешнего ОЗП. Чтобы генерация была готова работать на резервном топливе, то нужно дать есть возможность покрывать за счет точечных пиковых цен электроэнергии стоимость этого топлива", – отметил Салеев.

Кроме того, по его словам, импорт электроэнергии, несмотря на кажущиеся низкие его объемы, "бьет в часы, когда могли бы заработать наши станции"

Вместе с тем Салеев подтвердил, что ДТЭК будет оспаривать в суде решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, наложившей штраф в 1,7 млн грн на каждую из трех его генкомпаний по результатам проверки соблюдения лицензионных условий по обеспечению уровня топливных складов.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2021 году планирует направить на текущие, средние и капитальные ремонты энергоблоков своих ТЭС 2,3 млрд грн.