Экономика

17:13 22.03.2021

Кабмин разрешил выплачивать руководителям ГП вознаграждение за содействие приватизации

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Кабмин разрешил выплачивать руководителям ГП вознаграждение за содействие приватизации

Кабинет министров ввел пункт о вознаграждении за содействие приватизации в типичный договор с руководителем государственного предприятия, свидетельствует правительственное постановление от 17 марта 2021 года №210.

Согласно постановлению, вознаграждение может выплачиваться за сохранение стоимости активов компании, избежание роста его долговых обязательств, проведение инвентаризации и переоценки активов госкомпании, а также за другие меры по содействию ее приватизации.

Согласно документу, решение о выплате такого вознаграждения принимается по конкретной госкомпании во время заключения контракта с ее руководителем согласно с утвержденным Фондом госимущества планом подготовки к приватизации.

 

Теги: #приватизация #вознаграждение #гп
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