Экономика

11:37 22.03.2021

Amazon в 2020 г. стал крупнейшим ритейлером одежды в США

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Amazon в 2020 г. стал крупнейшим ритейлером одежды в США

Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. в 2020 году стал крупнейшим продавцом обуви и одежды в США, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Wells Fargo.

В 2020 году продажи одежды и обуви на Amazon.com, включая продажи независимых продавцов, выросли на 15% - до $41 млрд. Таким образом доля рителейра в продаже одежды и обуви в США составляет 11-12%, в онлайн-продажах в этой категории товаров она достигает 34-35%.

На втором месте после Amazon располагается Walmart Inc. (SPB: WMT), которая на прошлой неделе сообщила, что наняла дизайнера Брэндона Максвелла на пост креативного директора двух собственных брендов компании.

По данным Wells Fargo, лишь шесть других американских компаний в год продают текстильную продукцию на сумму более $10 млрд. Среди них - TJX Cos. (SPB: TJX), Macy's Inc. (SPB: M), Target Corp; Kohl's Corp., Gap Inc. (SPB: GPS) и Ross Stores (SPB: ROST) Inc.

Банк прогнозирует, что в 2021 году продажи одежды и обуви на Amazon превысят $45 млрд. Таким образом, рост продаж составит лишь 10%, поскольку покупатели снова начнут ходит в магазины по мере вакцинации от COVID-19. Well Fargo ожидает, что онлайн продажи одежды и обуви в текущем году останутся на уровне 2020 года, однако превысят доковидные объемы.

Оборот Amazon во всех категориях, за исключением сети супермаркетов Whole Foods Market, в 2020 году составил $290 млрд, что на $9 млрд больше по сравнению с предыдущим годом.

В Wells Fargo отметили, что некоторые бренды, включая Calvin Klein, принадлежащий PVH Corp, и Carter's Inc. (SPB: CRI), сотрудничают с Amazon, чтобы использовать ее охват потребителей.

Согласно Adobe Digital Economy Index, в 2020 году онлайн-торговля в США выросла на $183 млрд благодаря пандемии. Adobe прогнозирует, что в текущем году объем онлайн-торговли в США составит $850-930 млрд, а в 2022 году впервые превысит $1 трлн.

Теги: #сша #amazon #одежда
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