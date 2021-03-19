Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вводит санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу после заседания.

Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарской (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинской (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанской (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковской (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковской (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновской (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейной (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинской (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевской (ООО "Гео Таргент"), Дружининской (ООО "Надра Прайд"), Гулаковской (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевской (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородской (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанской (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровской (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровской (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховской (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковской (ООО "Инфо Гео Тренд").

"Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины". Однако, как заявила бывшая на тот момент народным депутатом Ольга Белькова со ссылкой на Госгеонедра, НАК в конце 2018 года продала за 12 млн грн 33% в этих 19 месторождениях общей площадью в 2 тыс. кв. км без аукциона. "Надра Украины" пояснили свои действия тем, что это доля не предоставляла госкомпании реальной возможности влиять на хоздеятельность общества и принятие управленческих решений.

Согласно базе судебных решений, Госбюро расследований возбудило уголовное производство по заявлению ОО "Национальный интерес Украины" о растрате госимущества в период 2010-2019 годов должностными лицами НАК "Надра Украины" по предварительному сговору с неустановленными лицами в особо крупных размерах, состоявшей в незаконном отчуждении доли в "ИСТ Юроуп Петролеум" в пользу ООО "Авант Трейд Лимитед".

Затем в начале октября 2019 года в Единый реестр досудебных расследований по этому делу были внесены сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, "Надра Украины" и ряда коммерческих структур путем злоупотребления служебным положением совершили завладение государственными активами в нефтедобывающей отрасли.

Наконец в начале мая 2020 года в реестр добавили сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, "Надра Украины" и другие создали преступную организацию и принимают участие в ней с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины, которые заключаются в незаконном завладении государственными активами в нефтедобывающей отрасли путем безосновательного получения подконтрольными юридическими лицами спецразрешений на недропользование.

Однако сначала Печерский районный суд Киева, а затем Киевский апелляционный суд отказал в аресте этих спецразрешений.

Некоторые СМИ связывали эти активы с бизнесменом Павлом Фуксом, однако он неоднократно отрицал свое участие в них. "Я эту компанию ("ИСТ Юроуп Петролеум" - ИФ) не покупал никогда, ни в каком году. Это вранье и сплетни. Я интересовался этой компанией, до сих пор смотрю на ее активы, изучаю ее лицензии, но никогда не покупал", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда" в феврале 2019 года, допустив покупку ряда лицензий.

В январе 2021 года Фукс сообщил в интервью "Радио НВ" что окончательно отказался от возможного участия в этих активах. "Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги чтобы рисковать. У меня есть, где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.

В госреестре бенефициаром ряда этих компаний указан их руководитель Виталий Лупето из Александрии с долей 60%.