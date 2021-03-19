Экономика

20:02 19.03.2021

Украина ожидает ускорения интеграции с ЕС в рамках инициативы Восточное партнерство - Шмыгаль

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Украина ожидает ускорения интеграции с ЕС в рамках инициативы Восточное партнерство - Шмыгаль

Украина, Грузия и Молдова выступили с совместной инициативой о начале в пределах Восточного партнерства формата усиленных диалогов "ЕС + 3 ассоциированных партнера", в частности в сферах имплементации зоны свободной торговли и секторальной интеграции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы надеемся, что в рамках Восточного партнерства для ассоциированных государств-партнеров будет предложена более глубокая интеграция на основе подхода "больше за большее". То есть, чем больше прогресс стран в осуществлении реформ, тем большую поддержку они получают со стороны ЕС. Интеграция во внутренний рынок ЕС, энергетическая безопасность, "зеленый курс" ЕС, диджитализация, здравоохранение - это те сферы, которые интересны Украине для углубления сотрудничества", - цитирует Шмыгаля во время встречи с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась в ходе рабочего визита Премьер-министра Украины в ФРГ, пресс-служба Кабмина в пятницу.

Глава украинского правительства также подчеркнул, что актуальным вопросом является усиление безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, прежде всего в противодействии гибридным угрозам Российской Федерации в регионе.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул, что членство Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса и укрепит общеевропейскую безопасность в целом. Украина надеется на поддержку Германии в вопросе предоставления нашему государству Плана действий относительно членства в НАТО.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы оккупации Крыма и нарушения прав человека на оккупированных Россией украинских территориях.

Шмыгаль отметил, что Украина ожидает от Германии и Европейского Союза активной роли в работе Крымской платформы, которая должна стать площадкой для координации международных усилий для защиты прав людей в Крыму и деоккупации полуострова.

"Президент Украины пригласил более 100 мировых лидеров, включая канцлера Ангелу Меркель, для участия в Крымской платформе. Мы предлагаем Германии возглавить одно из направлений деятельности Платформы, которое может быть связано с защитой прав человека, или смягчением экономических последствий деятельности РФ для государств Черноморского региона", - подчеркнул премьер.

Он также поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и добавил, что наша страна совместно с европейскими партнерами продолжит требовать от России доступа представителей Международного комитета красного креста и управления Верховного комиссара ООН по правам человека на временно оккупированные ею территории.

Теги: #восточное_партнерство #премьер
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