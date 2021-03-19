Экономика

19:21 19.03.2021

Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

3 мин читать
Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

Национальный совет реформ при президенте Украины поддержал норму законопроекта №4364, уже принятого в первом чтении, о законодательном ограничении комиссии за эквайринг.

"Будем платить меньше. Это было поддержано, несмотря на то, что Нацбанк официально против. Сегодня президент поддержал, Нацсовет поддержал", – сказал по итогам заседания глава исполнительного комитета реформ Михэил Саакашвили.

Он также добавил, что такую позицию поддержал член совета Нацбанка Василий Горбаль.

"Есть две стороны: банки и клиенты. В кризис я всегда буду на стороне клиента", – пояснил свою позицию в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Горбаль.

Накануне в поддержку ограничения комиссии за эквайринг выступил руководитель и совладелец крупнейшего украинского маркетплейса "Розетка" Владислав Чечеткин. Он пояснил, что в цене каждого товара, продаваемого в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии за проведение оплат картами, тогда как поставщики из ЕС, а также Amazon или Alibaba платят своим банкам 0,2-0,5%, а ставка в России – 1%, Казахстане – 0,7%, Узбекистане – 0,5%.

"И украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы. В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф", – пояснил свою позицию Чечеткин.

По его словам, если закон, регулирующий и снижающий эквайринг, будет принят, "Розетка" и другой бизнес предложат потребителям лучшую цену.

Против этого предложения выступил совладелец monobank Олег Гороховский. "Этот тариф, который пытаются "отжать" - топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Более половины его достается клиентам в виде всякого рода кешбэков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, им банки покрывают затраты на фрод. Эта история не про прибыль, а про то, чтобы у всех клиентов появился инструмент с помощью которого можно будет быстро выдать клиенту кредит (если клиент захочет) и на этом потом может быть заработать", – пояснил он свою позицию в Facebook.

Гороховский также утверждает, что ограничение тарифа в ЕС привело к стагнации карточного рынка, и теперь там эта регуляция считается "вредной и провальной".

Банкир обвинил в лоббировании этой нормы представителей крупных торговых сетей. "Этот тариф торговцы хотят опустить на 1-1,5%, что составляет примерно 60% от действующих тарифов. При этом снижение их затратной части составит, в зависимости от наценки, около 2-2,5%. Удивительная история - забрать у кого-то 60% его дохода, чтобы сэкономить себе 2%", – подчеркнул Гороховский.

Против законодательного ограничения комиссии эквайринга выступила советник главы Офиса президента Виктория Страхова. "Жаль, что президент Владимир Зеленский не часто читает мой "Фейсбук", а то бы узнал, что по проблеме эквайринга - это не защита людей или МСБ - это лоббирование крупных торговых сетей", – прокомментировала она в Facebook решение Нацсовета реформ.

В то же время, по ее мнению, банкиры найдут выход из ситуации.

Теги: #законопроект #эквайринг #нацсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:02 19.03.2021
Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

19:21 18.03.2021
Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

18:33 18.03.2021
Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

17:39 18.03.2021
Нардепы от "Слуги народа" предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира"

Нардепы от "Слуги народа" предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира"

11:23 17.03.2021
В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений

В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений

11:22 17.03.2021
Законопроект по реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

Законопроект по реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

15:36 16.03.2021
Нардеп Дунда предлагает Раде денонсировать "Харьковские соглашения"

Нардеп Дунда предлагает Раде денонсировать "Харьковские соглашения"

20:26 15.03.2021
Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

13:04 15.03.2021
Зеленский инициирует законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе

Зеленский инициирует законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе

12:02 15.03.2021
Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

Стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%" в течение 5 лет - Национальный совет реформ

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

Украина ожидает ускорения интеграции с ЕС в рамках инициативы Восточное партнерство - Шмыгаль

ВИЭ-генерация не может рассчитывать на компенсацию ограничений выработки в ближайшее время – глава АСЭУ

Стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%" в течение 5 лет - Национальный совет реформ

Работники Азовского судоремонтного просят президента сохранить предприятие

Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА