Экономика

16:54 19.03.2021

Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

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Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

Министерство финансов намерено рассчитать государственный бюджет на 2022 год исходя из дефицита в 3,5% ВВП, сообщил первый замминистра финансов Денис Улютин.

"В следующем 2022 году мы планируем обеспечить дефицит на уровне 3,5% ВВП. Таким образом, мы постепенно приближаемся к ключевому показателю дефицита ниже 3%", - сказал он в ходе представления основных показателей госбюджета за 2020 год в Киеве в пятницу.

По словам Улютина, Министерство экономики пересмотрело в сторону улучшения прогноз роста экономики, однако конкретных цифр он не назвал. Минэкономики должно опубликовать обновленный макропрогноз в апреле.

Говоря о показателях нынешнего года, первый замминистра отметил, что из общего плана по заимствованиям на 2021 год в 677 млрд грн внешние заимствования должны составить 179 млрд грн.

"Внешними нашими контрагентами являются МВФ, ЕС, а также внешние государства-партнеры", - уточнил он.

Как сообщалось, индикатором оптимального уровня дефицита госбюджета на следующий год для Международного валютного фонда был показатель в 3,5% ВВП, тогда как Минфин рассматривал вариант в 4-4,5%.

Теги: #ввп #минфин
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