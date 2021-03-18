Гостаможня устанавливает практику минимальной границы таможенных платежей с фуры для товаров из Турции и Китая - глава ведомства

Государственная таможенная служба установила минимальный объем таможенных платежей для фуры или контейнера с турецкими товарами хозяйственной группы или текстилем и намерена распространить такую практику на товары, поступающие из Китая, сообщил глава службы Павел Рябикин.

"Мы для себя решили: сейчас пройдут три месяца, мы пересмотрим статистику по турецкому карго и в июне еще раз осуществим пересмотр минимальной границы растаможивания... Более того сейчас готовится аналогичная программа по китайским грузам – мы хотим привести китайские грузы по аналогичным позициям к минимальной границе, ниже которой мы будем просто останавливать таможенное оформление и перепроверять все", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

"Мы планируем только по турецким грузам получить до конца года до 1 млрд грн дополнительно в бюджет", - добавил Рябикин.

По его словам, в 2019-2020 году средний платеж с одного контейнера или фуры с хозяйственной группы по турецким товарам составлял в среднем 250-300 тыс. грн, а по товарам текстильной группы - порядка 800 тыс. грн.

"После этого анализа, когда мы получили от турецких коллег дополнительную ценовую информацию, поставили для себя минимальную границу, ниже которой мы не можем себе позволить оформить машину. Такой минимальной границей стало 700 тыс. грн - хозгрупппа и 1,7 млн грн - с текстильных товаров. Это при условии, что машина заполнена самой дешевой номенклатурой. То есть ни одна машина, по нашим расчетам, не может быть растаможена дешевле. Это в первом случае вдвое дороже, чем то, что показывает статистика последних двух лет, а во втором случае - втрое", - сказал он.