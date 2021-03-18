Экономика

18:47 18.03.2021

Президент подпишет закон о БЭБ в ближайшие дни - замглавы ОП

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Президент подпишет закон о БЭБ в ближайшие дни - замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ) в ближайшие несколько дней, сообщила замглавы Офиса президента (ОП) Юлия Свириденко.

"Я думаю, что в ближайшие дни он будет подписан", – сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг.

Ранее основатели Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины".

Верховная Рада в конце января приняла закон о БЭБ – новом центральном органе исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 12 февраля.

Теги: #прогноз #закон #бэб
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