Бизнес и правительство договорились о стабилизации цен на социально значимые товары - ЕБА

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на выполнение поручений правительства и президента провело консультации с бизнес-объединениями, в ходе которых бизнес согласился сохранить нынешний уровень цен и обеспечивать внутренний рынок основными видами продовольствия внутреннего производства, сообщила Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

"Понимая необходимость стабилизации ценовой ситуации на основных рынках, предприниматели заверили, что они будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Надеемся, со стороны правительства договоренности также будут соблюдены и будут внесены изменения в постановление КМУ №314", - указала ЕБА в релизе в четверг.

Помимо ЕБА, в переговорах принимали участие ассоциация "Ритейлеры Украины", Союз птицеводов Украины, "Укролияпром", "Укрцукор", "Мукомолы Украины", Всеукраинская ассоциация пекарей, а также объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром".

Бизнес подтвердил, что готов стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.

ЕБА напомнила, что в начале пандемии в ряде регионов Украины наблюдалось повышение цен на разные товары. По данным Антимонопольного комитета, за три недели марта-2020 цены на картофель выросли на 60%, на гречневую крупу - более чем на 50%, на пшено - на 24%, на сахар - на 16%. Также вдвое подорожали морковь и лук.

В свою очередь, 22 апреля 2020 года Кабинет министров принял постановление №314 "О стабилизации цен на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения". Оно устанавливает перечень социально значимых товаров, среди которых - гречка, сахар, мука высшего сорта, макароны, молоко пастеризованное жирностью 2,5% в пленке, хлеб, яйца, птица, минеральная вода негазированная, сливочное масло жирностью 72,5%.

Бизнес не единожды обращался к Минэкономики с просьбой рассмотреть возможность внести изменения в это постановление.