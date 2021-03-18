Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики, в 2022 г. рост ВВП может составить 2,8% - Милованов

Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики и в 2022 году он может составить 2,8%, сообщил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

"Из-за падения инвестиций в минувшем году у нас будет негативный эффект на ВВП и рост ВВП через год, в 2022 году, составит 2,8%, и потом он возобновится к 4%", – сказал Милованов в ходе дискуссии на форуме "Украина 30" в четверг.

Он отметил, что государство будет пытаться выровнять ситуацию при помощи фискальных и макроэкономических стимулов.

"Следует ожидать определенных решений - более мягкой монетарной политики", – отметил он.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует возобновление притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2021 году на уровне $3 млрд после их оттока в 2020 году на уровне $100 млн (отток чистых ПИИ составил $420 млн).