Увольнение Жмака может повлиять на рынок грузоперевозок и следующего кандидата на пост главы УЗ, считают в ЕБА

Факт увольнения Владимира Жмака с должности главы АО "Укрзализныця" (УЗ), а также цель его увольнения и метод, которым это было достигнуто, может непосредственно повлиять на рынок.

Такое мнение основатель транспортно-экспедиторских компаний, эксперт рынка, член комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин высказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, причины и методы увольнения первого лица самой большой железной дороги Европы неизбежно повлияют на персональные ценности следующего кандидата.

"На что (и, главное, на кого?) будет ориентироваться преемник Жмака в своих решениях, какие принципы, приоритеты управления будут для него приемлемыми? Ведь настоящий профессионал, уважающий себя, теперь трижды подумает - стоит ли оставлять свое дело и идти ломать чьи-то схемы, подвергаясь негативу, репутационным рискам и травле со стороны различных групп влияния и совещательных органов (вроде очередной ВСК в ВР), которые будут нанимать выгодоприобретатели этих самых схем", - считает он.

Кроме того, говоря о влиянии данного увольнения на рынок грузоперевозок, Щуклин отметил, что именно сейчас "Укрзализныце" необходимо закладывать фундамент успехов, которых возможно достичь только в высокий сезон перевозок.

"Если время будет упущено, "Укрзализныця" навсегда потеряет свою долю грузовой базы, а возможно и доходов от тяги. Не исключаю, что это и было одной из причин увольнения команды Владимира Жмака, которая начала делать конкретные шаги для возвращения государственному перевозчику доли рынка грузовых перевозок и восстановления доверия, потерянного предыдущим руководством "Укрзализныци", - сказал Щуклин.

Он также подчеркнул, что если на рынке и дальше будет продолжаться неопределенность с количеством вагонов, например, зерновозов эксплуатационного парка "Укрзализныци", участвующих в следующем сезоне, а также неопределенность с их распределением, с обеспечением тягой - этим воспользуются так называемые "железнодорожные предприниматели", которые приобрели вагоны и заинтересованы достичь их окупаемости в быстрые сроки. При этом аграрии рискуют попасть в ситуацию 2019 года, когда при профиците зерновозов цена перевозки зерна была в три раза выше экономически обоснованной.

"Устранение государственного перевозчика "Укрзализныци" с рынка перевозок зерновых грузов неизбежно скажется на доходах аграриев и элеваторов и повлияет на вектор развития рынка в долгосрочной перспективе", - подытожил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

Ранее набсовет "Укрзализныци" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Как сообщил Жмак, он не планирует покидать железнодорожную отрасль.

"Я стремился сделать УЗ локомотивом экономики Украины в 2021 году. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал эту цель. В дальнейшем я не собираюсь оставаться в стороне, ведь уже успел ощутить себя членом большой железнодорожной семьи. Только вперед", - написал он в Телеграм-канале в среду вечером.

По словам Жмака, на внеочередном заседании наблюдательного совета компании в понедельник он представил трехчасовой отчет, во вторник получил звонок от главы набсовета Шевки Аджунера, который "предложил срочно написать заявление об увольнении по согласию сторон".

"Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от набсовета никогда не получал, поэтому эту "щедрую оферту" не принял. После этого, сегодня (в среду – ИФ), ломая все стереотипы о медлительности принятия решений Министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал в Кабмин представление о моем увольнении. Кто-то с этим вопросом очень спешил", - написал Жмак.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года. Набсовет компании 12 августа того же года поддержал его кандидатуру.