Экономика

09:06 18.03.2021

Сенат утвердил Кэтрин Тай в должности торгпреда США

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Сенат утвердил Кэтрин Тай в должности торгпреда США

Сенат США в среду утвердил кандидатуру Кэтрин Тай в должности американского торгового представителя, сообщает телеканал CNN.

Тай стала первой женщиной с азиатскими корнями на этом посту. Ее назначение сенаторы одобрили единогласно.

Ранее Тай была главным советником демократов по торговле в бюджетном комитете Палаты представителей. При администрации президента Дональда Трампа она играла ключевую роль в переговорах по соглашению США, Мексики и Канады, а при экс-президенте Бараке Обаме - курировала торговлю с Китаем.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал Кэтрин Тай "одним из самых опытных экспертов по международной торговле в стране". Он заявил, что ее выдвижение - контраст трагической дискриминации американцев с азиатскими корнями во время пандемии.

Теперь кандидатуры на 19 должностей кабинета президента США Джо Байдена из 23-х, требующих одобрения Сената, подтверждены.

Теги: #сша #торгпред #сенат
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