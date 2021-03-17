Экономика

14:30 17.03.2021

"Укрзализныця" запустит около 30 новых летних маршрутов в 2021 г.

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"Укрзализныця" запустит около 30 новых летних маршрутов в 2021 г.

"Укрзализныця" (УЗ) в среду презентовала план оптимизации расписания около 10 существующих регулярных рейсов и более 30 новых летних соединений на 2021 год, а также сообщила о планах соединить города-"миллионники" Харьков - Днепр и Харьков - Одесса (через Кривой Рог), возобновив соединение Кривой Рог - Одесса.

"Все эти планы мы берем не из головы, а из существующих предложений общественных активистов. За последние месяцы мы получили более 450 запросов по изменению расписания и оптимизации маршрутов", - сказал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский на презентации.

По его словам, длительность поездки Киев - Мариуполь на "Ночном экспрессе" №9/10 сократится на 57 мин, а обратно – на 45 мин, а сам маршрут из Запорожья в Камыш-Зарб будет следовать через Пологи, а не Федоровку.

Перцовский сообщил, что в рамках оптимизации направления к Рахову поезд №217/218 Киев - Рахов заменен на поезд №244/245, который отправляется в 19:06 (вместо 15:02) и будет доставлять в конечную точку прибытия на час быстрее.

По новому расписанию поезд №5/6 Ужгород - Херсон и поезд №58/57 Ковель - Одесса станут ежедневными.

"Мы услышали многочисленные просьбы активистов и возобновили остановку поезда №779/780 Сумы – Киев - Сумы на ст. Бахмач-Нежин Пассажирский, а также добавили остановку на курорте Каролино-Бугаз по маршруту Киев -Измаил… Появится возможность удобно и без пересадок добираться до морских курортов из Лисичанска. Это наша ставка увеличить количество туристов на украинских курортах ", - добавил Перцовский.

УЗ также изменила время посадки для регулярных поездов №228 Киев - Бердянск (16:13-10:05) и №86 Львов – Новоалексеевка - Бердянск (10:55-14:00), при этом поезд №116 Киев - Бердянск остался без изменений.

По словам Перцовского, в связи с повышением популярности маршрута Константиновка - Харьков изменилось время отправления поезда №7087/7088 и сократилась длительность поездки.

"С 1 июня планируем изменить расписание и ускорить движение для поездов "Интерсити+", - добавил руководитель пассажирского направления.

Он также сообщил о запуске двухэтажных поездов (The City Elephant) до конца 2021 года и введении детских ланч-боксов для поездов "Интерсити", которые будут доступны уже с 18 марта.

"Все, что сейчас делается, - делается на энтузиазме и ориентируется на решение общественно-важных перевозок, обновление подвижного состава и на клиентский сервис", - подчеркнул Перцовский.

Теги: #укрзализныця #маршруты
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