Кабмин согласовал передачу имущества от "Укрзализныци" Госохране для создания кинологического комплекса

Кабинет министров на заседании в среду согласовал отчуждение имущества АО "Укрзализныця" для последующей передачи Управлению государственной охраны Украины с целью обустройства кинологического комплекса.

Согласно решению Кабмина, у "Укрзализныци" будет отобрано админздание 1970 года постройки общей площадью 665 кв. м, строение ветпункта и кухни для собак общей площадью 70 кв. м, павильон для собак общей площадью 185 кв. м.

Все это имущество расположено в Киеве.

"Указанные объекты недвижимого имущества целесообразно передать в госсобственность в сферу управления Управления государственной охраны Украины с целью обустройства кинологического комплекса", - отмечается в пояснительной записке к соответствующему распоряжению Кабмина.

Согласно ей, указанные объекты внесены в уставный капитал УЗ, однако не используются в хозяйственной и производственной деятельности компании с 2012 года.