Экономика

12:28 17.03.2021

Заморозка конфликтных вопросов между Киевом и областью тормозит развитие всего столичного региона – Никонов

1 мин читать
Заморозка конфликтных вопросов между Киевом и областью тормозит развитие всего столичного региона – Никонов

Все острые вопросы взаимоотношений столицы и области должны быть урегулированы в ближайшие сроки, сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Киевляне гораздо меньше пользуются территорией области, чем областники инфраструктурой столицы, от рабочих мест до мест в детских садах. Огромное количество, от 400 тысяч, ездит в столицу каждый день. Но назвался столицей – будь готов к сложным задачам. Считаю, что должен быть орган, который систематизирует проблемы и пути решения общих задач", - сообщил Никонов.

По мнению эксперта, полномочия, которые делегируются государством местной власти, должны учитывать всю территории и население.

"Агломерация – единое с точки зрения финансов образование, в котором делегированные полномочия будут распределяться. По каким критериям распределяться – это момент дискуссии. Транспорт, сети, мусор, кладбища – огромный комплекс сложных вопросов. Давать ли столице право согласовывать? Это политически провокационный вопрос, но каким-то образом эти острые вопросы должно быть урегулированы в самые ближайшие сроки", - отметил Никонов.

Эксперт подчеркнул, что заморозка конфликтных моментов тормозит развитие всего столичного региона.

Теги: #киевская_область #kan #никонов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 17.03.2021
Финансовый гарантор должен нести полную персональную ответственность за строящийся проект

Финансовый гарантор должен нести полную персональную ответственность за строящийся проект

07:52 17.03.2021
В Киевской области спасли шестерых рыбаков, оказавшихся на льдине

В Киевской области спасли шестерых рыбаков, оказавшихся на льдине

09:29 16.03.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке

17:26 04.03.2021
В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

12:13 25.02.2021
Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

14:10 24.02.2021
Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

19:16 22.02.2021
Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

10:03 11.02.2021
В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ

В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ

13:59 09.02.2021
"Укравтодор" расчистил 50 км столичных магистралей, на въезде в Киев скопилось 1400 фур

"Укравтодор" расчистил 50 км столичных магистралей, на въезде в Киев скопилось 1400 фур

16:30 05.02.2021
На Киевщине мужчина убил сожительницу, голову и конечности сжег, тело утопил

На Киевщине мужчина убил сожительницу, голову и конечности сжег, тело утопил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Трейдеры с 17 марта смогут свободно выбирать единую таможенную декларацию – Гостаможня

"Энергоатом" через суды хочет взыскать с "ГарПока" около 9 млрд грн

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Николаевский облсовет призывает Раду безотлагательно принять земельные законопроекты

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

"Центрэнерго" в случае неудачной приватизации предстоит отдать Минэнерго или Кабмину для оптимизации его работы – Витренко

Набсовет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Жмака, вопрос рассмотрят на заседании Кабмина

Автобусный перевозчик Gunsel присоединился к сервису SmartTicket

В "Слуге народа" надеются найти выход для ускорения рассмотрения во 2-м чтении изменений в Земельный кодекс

Япония подтвердила готовность продолжать содействие экономическому развитию Украины – посол

Законопроект по реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

Программа помощи по частичной безработице будет сфокусирована на "красных" зонах - замглавы ОП

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА