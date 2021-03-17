Заморозка конфликтных вопросов между Киевом и областью тормозит развитие всего столичного региона – Никонов

Все острые вопросы взаимоотношений столицы и области должны быть урегулированы в ближайшие сроки, сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Киевляне гораздо меньше пользуются территорией области, чем областники инфраструктурой столицы, от рабочих мест до мест в детских садах. Огромное количество, от 400 тысяч, ездит в столицу каждый день. Но назвался столицей – будь готов к сложным задачам. Считаю, что должен быть орган, который систематизирует проблемы и пути решения общих задач", - сообщил Никонов.

По мнению эксперта, полномочия, которые делегируются государством местной власти, должны учитывать всю территории и население.

"Агломерация – единое с точки зрения финансов образование, в котором делегированные полномочия будут распределяться. По каким критериям распределяться – это момент дискуссии. Транспорт, сети, мусор, кладбища – огромный комплекс сложных вопросов. Давать ли столице право согласовывать? Это политически провокационный вопрос, но каким-то образом эти острые вопросы должно быть урегулированы в самые ближайшие сроки", - отметил Никонов.

Эксперт подчеркнул, что заморозка конфликтных моментов тормозит развитие всего столичного региона.