Набсовет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Жмака, вопрос рассмотрят на заседании Кабмина

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака, написал экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей Facebook-странице.

"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци" Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины", - написал он.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил информированный источник в отрасли.

Рязанцев также пишет, что и.о. главы "Укрзализныци" в случае отставки Жмака может вновь стать экс-и.о. главы правления Иван Юрик.

Как сообщалось, ранее Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа 2020 года поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.