Экономика

11:55 17.03.2021

Набсовет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Жмака, вопрос рассмотрят на заседании Кабмина

1 мин читать
Набсовет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Жмака, вопрос рассмотрят на заседании Кабмина

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака, написал экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей Facebook-странице.

"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци" Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины", - написал он.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил информированный источник в отрасли.

Рязанцев также пишет, что и.о. главы "Укрзализныци" в случае отставки Жмака может вновь стать экс-и.о. главы правления Иван Юрик.

Как сообщалось, ранее Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа 2020 года поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.

 

Теги: #инициатива #жмак #отставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 16.03.2021
В набсовете "Укрзализныци" обсуждают возможность отстранения Жмака

В набсовете "Укрзализныци" обсуждают возможность отстранения Жмака

17:43 15.03.2021
Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

15:14 12.03.2021
Предыдущее руководство компании сформировало неподъемный долговой портфель, будем рефинансировать – глава "Укрзализныци"

Предыдущее руководство компании сформировало неподъемный долговой портфель, будем рефинансировать – глава "Укрзализныци"

14:07 12.03.2021
Глава УЗ рассчитывает рефинансировать проблемные кредиты к лету

Глава УЗ рассчитывает рефинансировать проблемные кредиты к лету

13:22 12.03.2021
"Укрзализныця" отмечает экономическую выгодность рельсобусов и может начать их закупку - глава УЗ

"Укрзализныця" отмечает экономическую выгодность рельсобусов и может начать их закупку - глава УЗ

12:45 12.03.2021
Мы снизили цену на простаивающие активы и начали получать доход – глава "Укрзализныци"

Мы снизили цену на простаивающие активы и начали получать доход – глава "Укрзализныци"

11:45 12.03.2021
Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

11:11 12.03.2021
"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

10:15 12.03.2021
"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

"Укрзализныця" не блокирует "пилот" частной тяги - глава компании

12:48 11.03.2021
Директор по коммерческой работе и логистике УЗ подал в отставку из-за травли и медленных темпов реформы

Директор по коммерческой работе и логистике УЗ подал в отставку из-за травли и медленных темпов реформы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Трейдеры с 17 марта смогут свободно выбирать единую таможенную декларацию – Гостаможня

"Энергоатом" через суды хочет взыскать с "ГарПока" около 9 млрд грн

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Заморозка конфликтных вопросов между Киевом и областью тормозит развитие всего столичного региона – Никонов

Финансовый гарантор должен нести полную персональную ответственность за строящийся проект

Автобусный перевозчик Gunsel присоединился к сервису SmartTicket

В "Слуге народа" надеются найти выход для ускорения рассмотрения во 2-м чтении изменений в Земельный кодекс

Япония подтвердила готовность продолжать содействие экономическому развитию Украины – посол

Законопроект по реформе в сфере градостроительства внесут в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

Программа помощи по частичной безработице будет сфокусирована на "красных" зонах - замглавы ОП

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Группа "Нафтогаз" за 2 мес. перечислила в бюджеты 12,7 млрд грн

Honda остановит заводы в США и Канаде на неделю из-за нехватки запчастей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА