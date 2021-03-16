Экономика

14:46 16.03.2021

В набсовете "Укрзализныци" обсуждают возможность отстранения Жмака

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В набсовете "Укрзализныци" обсуждают возможность отстранения Жмака

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривает возможность отстранения главы правления компании Владимира Жмака.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник в отрасли.

По его данным, набсовету "не нравятся действия Жмака по реструктуризации компании".

Агентство направило запрос в набсовет "Укрзализныци", но ответа пока не получило.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа 2020 года поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.

Теги: #набсовет #укрзализныця #жмак
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