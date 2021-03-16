Экономика

13:40 16.03.2021

Агротрейдер из ОАЭ считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможне, ГБР возбудила уголовные производства

3 мин читать
Агротрейдер из ОАЭ считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможне, ГБР возбудила уголовные производства

Агротрейдер SSA Agri DMCC (ОАЭ) считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможне и блокировку транзита этого товара через территорию Украины, по заявлению компании Государственное бюро расследований (ГБР) начало два уголовных производства, сообщил представитель компании Денис Киценко агентству "Интерфакс-Украина".

"Самое интересное, что компания-владелец груза SSA Agri DMCC, ее должностные лица или другие сотрудники не фигурируют в уголовном деле, их ни разу даже не вызывали на допрос к следователю. С высокой вероятностью это может свидетельствовать о том, что конечная цель этой сомнительной "спецоперации" таможенников и фискалов - отнюдь не поиск истины, а, возможно, незаконное завладение полутора тысячами тонн подсолнечного семян на полмиллиона долларов", - сообщил Киценко агентству.

По его словам, в ноябре 2020 года Одесская таможня отказала оформлять часть грузовиков с подсолнечником, который перемещался по территории Украины транзитом из Молдовы в Турцию. В дальнейшем, на основании уведомления Одесской таможни Гостаможслужбы было зарегистрировано уголовное производство №32020100110000063.

"Хотя суд на тот момент отказался удовлетворить ходатайство следователя в части изъятия семян подсолнечника, 25-26 ноября 2020 года следователи изъяли документы и имущество, в том числе 1596 тонн семян подсолнечника", – рассказал Киценко.

"Основанием для возбуждения уголовного производства стали допущения и предположения, что груз был не транзитным, а въехал на территорию Украины для реализации за наличные, чтобы впоследствии на вырученные деньги купить на территории Украины другие семена подсолнечника и отправить их далее транзитом в Турцию. При этом единственным доступным в материалах дела документом, подтверждающим эти сомнительные допущения, являются допросы следователем ГФС своих коллег из Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и Гостаможслужбы. Однако при рассмотрении апелляции ни такая "круговая порука" двух близких служб, ни отсутствие хотя бы минимальных доказательств для подозрений, которые были положены следователем ГФС в основу уголовного дела не стали основанием для отмены ареста", - отметил Денис Киценко.

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева на основании постановления следственного судьи Бугель В.В. наложил арест на имущество, в том числе и указанную партию подсолнечника.

"При этом в постановлении о наложении ареста, не было отмечено ни о предоставлении следователю разрешения на изменение образа и места хранения товара, который находился на ответственном хранении экспедитора, ни о праве следственных органов изымать из владения экспедитора семечки", - подчеркнул представитель компании.

В свою очередь, SSA Agri DMCC подала ходатайство об отмене ареста имущества, тогда как следователи на основании постановления об аресте в ночное время транспортировали товар, часть которого впоследствии исчезла.

"Во время погрузки товара на грузовики, часть погибла под колесами — это зафиксировал представитель компании-экспедитора. К тому же при взвешивании не досчитались 210 тонн — это потери иностранных зернотрейдеров на десятки тысяч долларов, учитывая общую стоимость их груза в около полмиллиона долларов", - отметил Киценко.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло два уголовных дела по заявлениям компании - о превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и по факту пропажи части арестованного товара со складов.

Компания указывает на ряд грубых нарушений со стороны должностных лиц Одесской таможни, Офиса крупных налогоплательщиков, Офиса Генерального прокурора и Шевченковского районного суда города Киева, в том числе – проведение обыска в ночное время, пропуск сроков обращения о наложении ареста прокурором, пропуск сроков принятия решения о наложении ареста Шевченковским районным судом города Киева.

Теги: #таможня #гбр #оаэ #арест #агротрейдер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 16.03.2021
ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

13:35 11.03.2021
КС 17 марта соберется на специальное заседание по рассмотрению обращения следователя ГБР

КС 17 марта соберется на специальное заседание по рассмотрению обращения следователя ГБР

23:33 05.03.2021
Гостаможня нуждается в обновлении инфраструктуры на 5-10 млрд грн

Гостаможня нуждается в обновлении инфраструктуры на 5-10 млрд грн

13:12 05.03.2021
Порядок таможенных формальностей для режима совместного транзита заработал в Украине - Минфин

Порядок таможенных формальностей для режима совместного транзита заработал в Украине - Минфин

14:12 03.03.2021
ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

12:21 03.03.2021
ГБР вызвало четырех нардепов от "Голоса" на допрос по делу о "кнопкодавстве" при голосовании за назначение Шкарлета

ГБР вызвало четырех нардепов от "Голоса" на допрос по делу о "кнопкодавстве" при голосовании за назначение Шкарлета

11:45 03.03.2021
И.о. директора ГБР: дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается

И.о. директора ГБР: дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается

10:04 03.03.2021
Рада в среду заслушает отчет и.о. директора ГБР

Рада в среду заслушает отчет и.о. директора ГБР

19:24 02.03.2021
Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

18:51 02.03.2021
И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

В набсовете "Укрзализныци" обсуждают возможность отстранения Жмака

Подрядчик начал работы на 3 участках дороги М-04 в Днепропетровской области – части трассы М-30 – "Укравтодор"

Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в Раде 16 марта – депутат

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

S&P ожидает восстановления показателей украинских банков после пандемии COVID-19

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА