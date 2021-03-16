Агротрейдер из ОАЭ считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможне, ГБР возбудила уголовные производства

Агротрейдер SSA Agri DMCC (ОАЭ) считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможне и блокировку транзита этого товара через территорию Украины, по заявлению компании Государственное бюро расследований (ГБР) начало два уголовных производства, сообщил представитель компании Денис Киценко агентству "Интерфакс-Украина".

"Самое интересное, что компания-владелец груза SSA Agri DMCC, ее должностные лица или другие сотрудники не фигурируют в уголовном деле, их ни разу даже не вызывали на допрос к следователю. С высокой вероятностью это может свидетельствовать о том, что конечная цель этой сомнительной "спецоперации" таможенников и фискалов - отнюдь не поиск истины, а, возможно, незаконное завладение полутора тысячами тонн подсолнечного семян на полмиллиона долларов", - сообщил Киценко агентству.

По его словам, в ноябре 2020 года Одесская таможня отказала оформлять часть грузовиков с подсолнечником, который перемещался по территории Украины транзитом из Молдовы в Турцию. В дальнейшем, на основании уведомления Одесской таможни Гостаможслужбы было зарегистрировано уголовное производство №32020100110000063.

"Хотя суд на тот момент отказался удовлетворить ходатайство следователя в части изъятия семян подсолнечника, 25-26 ноября 2020 года следователи изъяли документы и имущество, в том числе 1596 тонн семян подсолнечника", – рассказал Киценко.

"Основанием для возбуждения уголовного производства стали допущения и предположения, что груз был не транзитным, а въехал на территорию Украины для реализации за наличные, чтобы впоследствии на вырученные деньги купить на территории Украины другие семена подсолнечника и отправить их далее транзитом в Турцию. При этом единственным доступным в материалах дела документом, подтверждающим эти сомнительные допущения, являются допросы следователем ГФС своих коллег из Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и Гостаможслужбы. Однако при рассмотрении апелляции ни такая "круговая порука" двух близких служб, ни отсутствие хотя бы минимальных доказательств для подозрений, которые были положены следователем ГФС в основу уголовного дела не стали основанием для отмены ареста", - отметил Денис Киценко.

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева на основании постановления следственного судьи Бугель В.В. наложил арест на имущество, в том числе и указанную партию подсолнечника.

"При этом в постановлении о наложении ареста, не было отмечено ни о предоставлении следователю разрешения на изменение образа и места хранения товара, который находился на ответственном хранении экспедитора, ни о праве следственных органов изымать из владения экспедитора семечки", - подчеркнул представитель компании.

В свою очередь, SSA Agri DMCC подала ходатайство об отмене ареста имущества, тогда как следователи на основании постановления об аресте в ночное время транспортировали товар, часть которого впоследствии исчезла.

"Во время погрузки товара на грузовики, часть погибла под колесами — это зафиксировал представитель компании-экспедитора. К тому же при взвешивании не досчитались 210 тонн — это потери иностранных зернотрейдеров на десятки тысяч долларов, учитывая общую стоимость их груза в около полмиллиона долларов", - отметил Киценко.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло два уголовных дела по заявлениям компании - о превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и по факту пропажи части арестованного товара со складов.

Компания указывает на ряд грубых нарушений со стороны должностных лиц Одесской таможни, Офиса крупных налогоплательщиков, Офиса Генерального прокурора и Шевченковского районного суда города Киева, в том числе – проведение обыска в ночное время, пропуск сроков обращения о наложении ареста прокурором, пропуск сроков принятия решения о наложении ареста Шевченковским районным судом города Киева.