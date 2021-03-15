Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в Раде 16 марта – депутат

Верховная Рада во вторник может разблокировать процесс большой приватизации и принять в целом законопроект №4543, заявила заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") по итогам рассмотрения этого вопроса на заседании фракции в понедельник.

"Вопрос достаточно срочный. Поэтому было принято решение..., чтобы разблокировать большую приватизацию", – сказала она на брифинге.

Пидласа напомнила, что в государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 12 млрд грн поступлений от приватизации: 3 млрд грн – от малой приватизации и 9 млрд грн - от большой приватизации. Депутат напомнила, что большая приватизация включает объекты балансовой стоимостью свыше 250 млн.грн.

Представитель "Слуги народа" подчеркнула, что существуют "предохранители", которые не дадут возможности злоупотреблять процессом приватизации. "Объекты подаются на приватизацию по решению Кабинета министров, а большие объекты готовятся на приватизацию инвестиционными советниками, в том числе Кабмин утверждает стартовую цену", - сказала народный депутат.

Она добавила, что объекты, приватизация которых запрещена, перечислены в ст.4 закона "О приватизации". "Там очень большой перечень... и метрополитен, и атомные электростанции, и леса, и недра, то есть все стратегические активы у нас фактически запрещено приватизировать", - сказала Пидласа.

Депутат сообщила, что во вторник народные депутаты будут рассматривать "ещё один предохранитель" - законопроект №4020 о списке запрещенных к приватизации предприятий и предприятий, у которых запрещено отчуждать контрольный пакет акций (50%+1 акция).

Среди объектов, которые в этом году планируется выставить на продажу, Пидласа назвала бывший завод "Большевик" в Киеве, "Президент-отель", Объединённую горно-химическую компанию, облэнерго, "Украгролизинг".

Как сообщалось, законопроект№ 4543 об изменениях в раздел V "Заключительные и переходные положения" закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации был зарегистрирован в Раде 24 декабря 2020 года, а законопроект №4020 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, - 2 сентября прошлого года.