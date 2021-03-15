Экономика

10:27 15.03.2021

Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв.м – исследование

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Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв.м – исследование

Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв. м, при этом две трети предложения, 89 тыс. кв. м, приходится на Киев, отмечается в исследовании, проведенном совместно URE Club и Ассоциацией коворкингов Украины (АКУ).

Согласно исследованию, в целом в стране насчитывается 125 коворкингов и гибких пространств. Лидирует по числу объектов такого формата столица – 53%. В Топ-5 также входят Харьков –12%, Львов – 7%, Днепр – 6% и Одесса – 4%.

"За восемь лет развития коворкинги и гибкие офисы сумели уже занять долю в 4,5% офисной недвижимости столицы, и мы видим растущий интерес к этому сегменту по всей Украине", - сообщила директор АКУ Виктория Журбас агентству "Интерфакс-Украина".

В 2020 году рынок гибких офисов в столице вырос на 24 тыс. кв. м, или на 30% по отношению к 2019 году. Ожидаемое новое предложение в 2021 году – 29 тыс. кв. м.

По данным исследования URE Club, средняя стоимость отдельного офиса для пяти человек в коворкингах городов из Топ-5 городов на конец 2020 года составила 23,7 тыс. грн/кв.м/мес.

"Девелоперы и управляющие коммерческими помещениями столицы и крупных городов заинтересованы в развитии сегмента коворкингов и гибких пространств. Очевидно, что этот сегмент будет активно развиваться, так как именно формат коворкингов максимально соответствует тренду адаптации формата работы в новых реалиях", – сообщила СЕО URE Club Ольга Соловей агентству.

Как отметила Соловей, URE Club планирует не только плотно работать с новосозданной АКУ, но и готов поддержать развитие новой структуры.

По данным АКУ, первые коворкинги открылись в Украине в 2012 году: во Львове два объекта Communa общей площадью в 1,3 тыс. кв. м, в Одессе — Impact Hub Odessa (1,29 тыс. кв. м). В 2013-м открылись также столичный "Времени Вагон" (360 кв. м) и харьковский "Уровень" (120 кв. м).

Созданная в 2020 году АКУ ставит целью изучение рынка, профессионализацию рынка, в том числе помощь с рекрутингом и обучением персонала, содействие формированию нормативно-правовой базы функционирования рынка коворкингов и гибких офисов.

Созданный в 2008 году URE Club (Украинский клуб недвижимости) – бизнес-ассоциация, объединяющая локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины.

 

Теги: #недвижимость #исследование #офисы
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